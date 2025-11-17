Slušaj vest

Srpski mobilni operatori pripremaju se za lansiranje komercijalnih 5G mreža početkom decembra, što će označiti početak nove tehnološke ere u zemlji. Telekom Srbija, A1 i Yettel su zvanično dobili licence nakon što je Ratel završio javno nadmetanje za radiofrekvencijski spektar.

Ukupna vrednost prodaje spektra premašila je 300 miliona evra, a prve 5G usluge očekuju se već početkom decembra. Ovo će korisnicima omogućiti znatno bržu i stabilniju mobilnu konekciju, ali i otvaranje novih mogućnosti u digitalnim servisima i gaming industriji.

Foto: Shutterstock

Ko je dobio koji deo spektra

Tokom aukcije od 3. do 7. novembra, svi operatori podneli su važeće ponude za više frekvencijskih opsega, uključujući 700, 800, 1800, 2100, 2500 i 3500 MHz. Licence su podeljene tako da pokrivaju i veće gradove i ruralne opštine, čime se obezbeđuje ravnomernija dostupnost 5G mreže.

Telekom Srbija: frekvencijski blokovi 713-723, 768-778 i 3670-3800 MHz, sa obavezom pokrivanja opština poput Krupnja i Bosilegrada.

frekvencijski blokovi 713-723, 768-778 i 3670-3800 MHz, sa obavezom pokrivanja opština poput Krupnja i Bosilegrada. Yettel: blokovi 703-713, 758-768 i 3540-3670 MHz, sa fokusom na Ljuboviju, Babušnicu i Svrljig.

blokovi 703-713, 758-768 i 3540-3670 MHz, sa fokusom na Ljuboviju, Babušnicu i Svrljig. A1 Srbija: blokovi 723-733, 778-788 i 3410-3540 MHz, pokrivajući Kosjerić, Crnu Travu i Majdanpek.

Foto: Printscreen

Ratelova uloga i finansijski detalji

Ratel je odredio da operatori uplatu polovinu naknade izvrše u roku od 15 dana, dok ostatak ide do juna 2026. Nakon prve uplate, dozvole se izdaju u roku od sedam dana, čime formalnosti više ne stoje na putu aktiviranju mreže.

Ova aukcija označava prvi ozbiljan korak Srbije ka masovnoj implementaciji 5G tehnologije, a prihod od spektra biće iskorišćen za dalje unapređenje telekomunikacione infrastrukture u zemlji.

Foto: Shutterstock

Start nove 5G ere za korisnike

A1 Srbija je najavila da će 5G lansirati u velikim gradovima već početkom decembra, ističući da će korisnici doživeti punu brzinu i stabilnost mreže. Generalna direktorka Judit Albers naglašava prednosti konvergencije 4G, optike i 5G za svakodnevne korisnike.

Telekom Srbija potvrđuje aktivaciju oko 3. decembra, sa više od 1.000 već instaliranih baznih stanica. Prvi efekti biće primetni u brzini interneta, igranju online igara i kvalitetu video poziva, posebno među mlađim korisnicima.

Foto: Shutterstock

Šta donosi budućnost

Uvođenje 5G mreže predstavlja važan iskorak za digitalizaciju Srbije, otvarajući mogućnosti za pametne gradove, telemedicinu i industriju interneta stvari. Sa punim kapacitetom mreže, korisnici mogu očekivati značajno poboljšanu konekciju, a operateri novu platformu za inovacije i dodatne usluge.

Stručnjaci ističu da je ovo samo početak, 5G će u narednim godinama postepeno obuhvatiti veći deo zemlje, a konkurencija između operatora donosiće i bolje tarife, nove pakete za krajnje korisnike, kao i značajno unapređenje iskustva na mobilnim telefonima, kompjuterima, gejmingu i tabletima.