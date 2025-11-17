5G konačno stiže u Srbiju: Šta donosi korisnicima i operatorima
Srpski mobilni operatori pripremaju se za lansiranje komercijalnih 5G mreža početkom decembra, što će označiti početak nove tehnološke ere u zemlji. Telekom Srbija, A1 i Yettel su zvanično dobili licence nakon što je Ratel završio javno nadmetanje za radiofrekvencijski spektar.
Ukupna vrednost prodaje spektra premašila je 300 miliona evra, a prve 5G usluge očekuju se već početkom decembra. Ovo će korisnicima omogućiti znatno bržu i stabilniju mobilnu konekciju, ali i otvaranje novih mogućnosti u digitalnim servisima i gaming industriji.
Ko je dobio koji deo spektra
Tokom aukcije od 3. do 7. novembra, svi operatori podneli su važeće ponude za više frekvencijskih opsega, uključujući 700, 800, 1800, 2100, 2500 i 3500 MHz. Licence su podeljene tako da pokrivaju i veće gradove i ruralne opštine, čime se obezbeđuje ravnomernija dostupnost 5G mreže.
- Telekom Srbija: frekvencijski blokovi 713-723, 768-778 i 3670-3800 MHz, sa obavezom pokrivanja opština poput Krupnja i Bosilegrada.
- Yettel: blokovi 703-713, 758-768 i 3540-3670 MHz, sa fokusom na Ljuboviju, Babušnicu i Svrljig.
- A1 Srbija: blokovi 723-733, 778-788 i 3410-3540 MHz, pokrivajući Kosjerić, Crnu Travu i Majdanpek.
Ratelova uloga i finansijski detalji
Ratel je odredio da operatori uplatu polovinu naknade izvrše u roku od 15 dana, dok ostatak ide do juna 2026. Nakon prve uplate, dozvole se izdaju u roku od sedam dana, čime formalnosti više ne stoje na putu aktiviranju mreže.
Ova aukcija označava prvi ozbiljan korak Srbije ka masovnoj implementaciji 5G tehnologije, a prihod od spektra biće iskorišćen za dalje unapređenje telekomunikacione infrastrukture u zemlji.
Start nove 5G ere za korisnike
A1 Srbija je najavila da će 5G lansirati u velikim gradovima već početkom decembra, ističući da će korisnici doživeti punu brzinu i stabilnost mreže. Generalna direktorka Judit Albers naglašava prednosti konvergencije 4G, optike i 5G za svakodnevne korisnike.
Telekom Srbija potvrđuje aktivaciju oko 3. decembra, sa više od 1.000 već instaliranih baznih stanica. Prvi efekti biće primetni u brzini interneta, igranju online igara i kvalitetu video poziva, posebno među mlađim korisnicima.
Šta donosi budućnost
Uvođenje 5G mreže predstavlja važan iskorak za digitalizaciju Srbije, otvarajući mogućnosti za pametne gradove, telemedicinu i industriju interneta stvari. Sa punim kapacitetom mreže, korisnici mogu očekivati značajno poboljšanu konekciju, a operateri novu platformu za inovacije i dodatne usluge.
Stručnjaci ističu da je ovo samo početak, 5G će u narednim godinama postepeno obuhvatiti veći deo zemlje, a konkurencija između operatora donosiće i bolje tarife, nove pakete za krajnje korisnike, kao i značajno unapređenje iskustva na mobilnim telefonima, kompjuterima, gejmingu i tabletima.
