Mark Zakerberg, direktor Mete, tvrdi da će mobilni telefoni tokom naredne decenije izgubiti ulogu centra digitalnog života. Njih bi trebale zameniti pametne naočare, koje će preuzeti skoro sve funkcije koje danas obavljamo putem telefona.

Prema njegovim rečima, promena će doći brže nego što mislimo, a mobilni telefon će sve češće ostajati u džepu, dok će korisnici sve više koristiti novo generacijsko nosivo računarsko uređanje.

Mark Zakeberg Foto: AP David Zalubowski

Pametne naočare Orion već postoje

Meta već ima prve prototipe naočara pod nazivom Orion, koji su javnosti predstavljeni ove jeseni. Ovaj projekat razvija se godinama i trebao bi postati novi standard i najveći tehnološki iskorak kompanije.

Orion naočare kombinuju funkcionalnosti kamera, reprodukcije muzike i videa, prevod sadržaja u realnom vremenu i prikaz podataka o okruženju korisnika. Sve to kroz dizajn koji podseća na obične sunčane naočare.

Foto: meta

Novi centar digitalnog života u vidnom polju

Pametne naočare će biti povezane sa veštačkom inteligencijom, omogućavajući odgovore na pitanja, čitanje mejlova i prikaz dodatnih informacija o objektima koje gledamo.

Zakerberg veruje da upravo ovakav dizajn i funkcionalnost mogu osigurati masovno prihvatanje uređaja. Više od milijardu ljudi svakodnevno nosi naočare, što bi olakšalo prelazak na novu tehnologiju.

Foto: meta

Prepreke koje Meta mora da savlada

Najveći izazovi ostaju visoka cena proizvodnje i napajanje, jer kompaktan uređaj mora podržati složene AI funkcije i napredne senzore. Stručnjaci ističu da će rešavanje ovih problema biti ključno za masovno prihvatanje pametnih naočara.

Industrija pametnih naočara već ima neuspehe, poput Google Glassa, zbog čega mnogi posmatraju Metine planove sa oprezom. Komercijalni start Oriona još uvek nije zvanično najavljen.

Foto: Shutterstock

Vizija budućnosti bez telefona

Zakerberg veruje da će, kada tehnologija dostigne pun potencijal, naočare postati praktične i sveobuhvatne, privlačeći i one koji danas ne nose naočare. Ipak, Zakerberg smatra da će tehnologija dostići tačku kada će naočare postati toliko praktične i sveobuhvatne da će ih koristiti i oni koji danas ne nose naočare.

Ako se prognoze ostvare, ulazimo u novu digitalnu eru u kojoj pametne naočare postaju svakodnevni uređaj za komunikaciju, zabavu i rad, menjajući način na koji koristimo mobilne telefone, kompjutere i tablete.