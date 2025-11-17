Slušaj vest

Od naredne godine, Google planira značajnu promenu u Android sistemu, koja će uticati na instalaciju aplikacija sa neproverenih izvora. Sve aplikacije koje dolaze od programera i softverskih kuća bez zvanične verifikacije biće blokirane, što je izazvalo kritike među naprednim korisnicima i nezavisnim programerima.

Iako je cilj povećanje bezbednosti, mnogi se plaše da bi ovo moglo ograničiti slobodu tzv. „sideload“ instalacija i otežati testiranje novih softverskih rešenja. Google je obećao dodatne informacije u narednim mesecima, ali već sada planira opciju za iskusne korisnike.

Foto: Shutterstock

Napredni korisnici neće biti ograničeni

Zbog pritiska zajednice, Google je predstavio ideju „naprednog procesa“ koji omogućava ručnu instalaciju aplikacija od neverifikovanih programera. Ovaj proces dolazi uz jasno upozorenje i namenjen je isključivo korisnicima sa većim tehničkim znanjem.

Cilj je omogućiti fleksibilnost developerima i entuzijastima koji žele testirati aplikacije van Play prodavnice, ali uz zadržavanje osnovnog nivoa sigurnosti za prosečnog korisnika.

Foto: Shutterstock

Testiranje i program ranog pristupa

Google je najavio da će novi sistem i dalje biti u fazi testiranja, uz prikupljanje povratnih informacija od korisnika i programera. Takođe, pokrenut će program ranog pristupa, namenjen razvojnim timovima čije aplikacije nisu objavljene na Play prodavnici.

Očekuje se da će interfejs naprednog procesa biti jednostavniji od dosadašnjeg ADB metoda, koji je bio komplikovan i zahtevao tehničko znanje za instalaciju neverifikovanih aplikacija.

Foto: Shutterstock

Bezbednost korisnika i novi izazovi

Google i dalje ističe da je verifikacija programera ključna za zaštitu korisnika od virusa, malvera i prevara. Ipak, nova pravila stvaraju prepreke za hobiste, studente i mlade developere koji tek ulaze u svet razvoja aplikacija.

Zbog toga Google razvija posebnu opciju „lakog naloga“ koja neće zahtevati registracionu taksu od 25 dolara i imaće blaže provere identiteta. Ovaj nalog biće ograničen na deljenje aplikacija sa malim brojem uređaja i bez mogućnosti objavljivanja u Play prodavnici.

Foto: Shutterstock

Lakši pristup za početnike i male programere

Google planira da novi „laki nalozi“ pomognu početnicima da testiraju aplikacije i uče programiranje bez velikih troškova ili komplikovanih procedura. Ovo bi trebalo da omogući mladim developerima da eksperimentišu i razvijaju nove ideje dok se postupno prilagođavaju sigurnosnim standardima.

U isto vreme, korisnici će i dalje imati kontrolu nad svojim uređajima, dok će Google balansirati između bezbednosti i slobode izbora za tehnički napredne korisnike. Novi sistem će omogućiti tehnički naprednim korisnicima da preuzmu aplikacije po sopstvenoj proceni, uz jasno prikazano upozorenje o riziku.