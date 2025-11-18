Slušaj vest

Deca svakodnevno provode sate na YouTube-u, ali mnogo popularnih kanala za najmlađe možda nisu tako bezopasni kako izgleda. En Vud, kreatorka legendarnih “Teletabisa”, upozorava da veliki deo sadržaja za decu ne stimuliše maštu, već služi samo kao digitalni “popunjivač vremena”.

“Deca su izložena brzim vizuelnim stimulacijama koje ne podstiču kreativno razmišljanje. To je kao digitalni sedativ,” objašnjava Vud. Prema njoj, algoritmi YouTube-a favorizuju sadržaj koji zadržava pažnju gledalaca, dok kvalitetne obrazovne emisije često ostaju u senci.

Algoritmi ili kreativnost, ko odlučuje?

Platforme kao što je YouTube koriste algoritme koji biraju šta će deca gledati. Nažalost, prioritet je često profit, a ne razvoj ili obrazovanje malih gledalaca. To znači da animacije i muzički klipovi, koji brzo zabave, zauzimaju centralno mesto, dok edukativni programi ostaju zanemareni.

Koni Hak, britanska voditeljka i producentkinja dečjih emisija, naglašava: “Instant zadovoljstvo lako zamenjuje sadržaj koji traži razmišljanje, ali pruža dugoročne koristi. Roditelji moraju biti svesni tog rizika i pomagati deci da biraju kvalitetan sadržaj.”

Teletabisi, primer koji uči decu kroz igru

En Vud podseća da pažljivo osmišljeni programi za decu, poput Teletabisa, mogu značajno doprineti razvoju jezika i samopouzdanja. Ritmičnost, ponavljanje i jednostavnost omogućavaju mališanima da prate sadržaj, uče i razvijaju kreativnost.

“Mnogo ljudi nije shvatilo koliko je važno ostaviti prostora detetu da interpretira i uči kroz igru. Deca se smeju, uče i razvijaju samopouzdanje, to je prava umetnost,” ističe Vud.

Problem je više u formatu nego u sadržaju

Sonja Livingston, direktorka Centra za digitalnu budućnost dece na Londonskoj školi ekonomije, kaže da deca najviše dobijaju od sadržaja koji je edukativan, kreativan i maštovit. Međutim, algoritamski format YouTube-a često favorizuje ono što decu drži pred ekranom što duže, a ne ono što zaista doprinosi njihovom razvoju.

“To znači da iako kvalitetan sadržaj postoji, deca ga ne pronalaze sama. Roditelji i dalje imaju ključnu ulogu u filtriranju i izboru materijala,” dodaje Livingston.

Digitalni sedativ ili alat za učenje?

Mnogo popularnih dečjih kanala na YouTube-u može biti “digitalni sedativ”, tvrdi En Vud. Programi poput KokoMelona su zabavni i mogu pomoći zauzetim roditeljima, ali u velikim količinama mogu smanjiti mogućnost da deca razvijaju sopstvenu maštu i kreativnost.

Stručnjaci naglašavaju da je balans ključan, roditelji treba da kombinuju zabavne klipove sa obrazovnim i interaktivnim sadržajem, kako bi deca učila dok se zabavljaju.

Kako zaštititi decu u digitalnom svetu

Pad kvaliteta dečjeg programa počeo je pre više decenija, ali je YouTube i druge digitalne platforme doveo do eskalacije problema. Platforme imaju ogroman potencijal, ali profit često dominira nad obrazovanjem i razvojem mladih umova.

Vud zaključuje: “Roditelji moraju biti svesni rizika i pažljivo birati šta njihova deca gledaju. Samo tako možemo osigurati da digitalno iskustvo dece bude sigurno, edukativno i kreativno.”