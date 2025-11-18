Slušaj vest

Apple je u iOS 26 predstavio Liquid Glass, interfejs inspirisan staklom koji unosi fluidnost i prozirnost u svaki ekran. Efekti su vizuelno impresivni i stvaraju osećaj dubine, ali deo korisnika je ukazao na probleme sa čitljivošću, posebno u jakom svetlu. Kao odgovor, Apple je uveo Tinted Mode, kompromis između stila i praktičnosti.

Iako vizuelne inovacije dominiraju, srž iOS 26 ostaje Apple Intelligence. Pametne sugestije, duboka integracija između uređaja i intuitivne AI funkcije čine interfejs ne samo lepim, već i funkcionalno moćnim, potvrđujući da Apple još uvek igra na kartu estetike i inteligencije.

Foto: Shutterstock

OneUI 8: Funkcionalnost kao ključ uspeha

Samsung se odlučio za drugačiji pristup sa OneUI 8, fokusirajući se na konzistentnost, sigurnost i produktivnost. Odbacivanje Google Material 3 omogućava Samsungu da zadrži sopstvenu vizuelnu i funkcionalnu filozofiju, a brza kontrolna tabla i Finder AI centralizuju sve ključne funkcije.

DeX režim i AI agenti naglašavaju profesionalnu upotrebu sistema. Animacije su suptilne, ali iskustvo je brže i predvidivije, što OneUI 8 čini pouzdanim rešenjem za korisnike koji traže efikasnost i praktičnost iznad vizuelnog efekta.

Foto: Shutterstock

HyperOS 3: Android fleksibilnost sa stilom

Xiaomi HyperOS 3 kombinuje estetski privlačan dizajn sa fleksibilnošću Android ekosistema. Zaobljene ikone, zamućeni efekti i HyperIsland centar za obaveštenja stvaraju moderan i prijatan vizuelni doživljaj, dok sistem zadržava tehničku otvorenost.

Iako su opcije prilagođavanja nešto ograničenije nego kod konkurencije, HyperOS 3 nudi funkcionalne AI opcije, uključujući prepoznavanje govora i slike. Ovaj hibridni pristup omogućava uravnoteženje estetike i tehnološke slobode.

Foto: Xiaomi

Brzina, animacije i glatkoća

Animacije i kretanje kroz interfejs postaju sve važniji kriterijum izbora OS-a. iOS 26 koristi Jelly efekte kako bi pokret delovao organski, dok HyperOS 3 postiže izuzetno glatke tranzicije na vrhunskim uređajima. OneUI 8 stavlja brzinu i funkcionalnost ispred vizuelnih detalja, pružajući pragmatično i pouzdano iskustvo.

Razlike u animacijama i interaktivnosti jasno pokazuju filozofiju svakog sistema. Apple teži impresivnom vizuelnom doživljaju, Samsung stabilnosti i brzini, a Xiaomi balansira između atraktivnog dizajna i glatkog rada.

Foto: Shutterstock

Dugoročna podrška i ažuriranja

Politika ažuriranja ostaje jedna od ključnih razlika. Apple pruža globalno ažuriranje za sve kompatibilne uređaje, Samsung garantuje najdužu podršku do sedam godina, dok Xiaomi pokriva širok spektar uređaja, ističući inkluzivnost i dostupnost za veći broj korisnika.

Ove strategije oblikuju korisničko iskustvo na duge staze. Dok Apple kombinuje kontrolu i uniformnost, Samsung se fokusira na pouzdanost i dugovečnost, a Xiaomi balansira između dostupnosti i inovativnih funkcija, čineći izbor OS-a više od pukih performansi.

