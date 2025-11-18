Slušaj vest

Jutros je došlo do velikog prekida u radu Cloudflare-a, kompanije čije usluge koriste hiljade sajtova širom sveta. Problemi su počeli oko 6 ujutru po američkom vremenu kada je Cloudflare-ov sistem za korisničku podršku počeo da prijavljuje tehničke poteškoće.

Ubrzo se pokazalo da je kvar mnogo ozbiljniji: popularne platforme kao što su X (bivši Twitter), OpenAI, Canva, kao i igre poput League of Legends i Valorant, počele su da imaju probleme sa učitavanjem i povezivanjem na servere. Neki servisi su prikazivali poruke o grešci, poput „Something went wrong“ ili „Internal server error (500)”.

Situacija je bila ironična jer je čak i Downdetector, servis koji prati prekide rada drugih platformi, nakratko pao, upravo zato što koristi Cloudflare.

Oporavak, ali spor

Cloudflare je potvrdio da je „svestan problema i da aktivno istražuje uzrok“, dok se kao mogući faktor pominjalo i zakazano održavanje u data centru. Njihova sopstvena status stranica takođe je povremeno prestajala da radi, što govori o obimu problema.

Oko 7:20 po američkom vremenu, kompanija je objavila da primećuje postepeni oporavak, ali je upozorila da korisnici i dalje mogu da vide veći broj grešaka dok traje popravka. Neki servisi, poput ChatGPT-a, oporavili su se brže od drugih.

Korisnici u Srbiji javljaju da im ChatGPT aplikacija na telefonu radi, ali da web verzija ChatGPT prijavljuju grešku. Isto je sa DeepSeek-om.

Iako su mnogi sajtovi izgledali potpuno nedostupno, stručnjaci navode da je stvarni problem bio u bezbednosnim i mrežnim slojevima Cloudflare-a, dok su sami sajtovi u pozadini i dalje bili aktivni.

Problemi sa plaćanjima i porudžbinama zabeleženi su i na uslugama kao što su PayPal i Uber Eats, iako u manjoj meri nego na društvenim mrežama i gejming platformama.

"Nevidljivi" Cloudflare srušio pola interneta

Cloudflare je globalna mreža za distribuciju sadržaja (CDN) i pružalac bezbednosnih servisa koji obezbeđuje optimizaciju i zaštitu web saobraćaja za milione sajtova. Današnji prekid, koji je uticao na platforme poput X, OpenAI i Canve, pokazuje koliko je zavisnost web servisa od Cloudflare-a velika: kada njihova mreža ili sigurnosni sistemi zakažu, sajtovi koje podržavaju mogu doživeti spor rad, greške ili potpuni pad, čak i kada sami serveri tih sajtova funkcionišu normalno.