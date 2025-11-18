Slušaj vest

Cloudflare je globalna mreža za distribuciju sadržaja i pružalac naprednih bezbednosnih i mrežnih servisa, koja pomaže milionima sajtova da rade brže, stabilnije i sigurnije. Njihove tehnologije omogućavaju filtriranje web saobraćaja, zaštitu od napada poput DDoS-a i optimizaciju učitavanja stranica. U praksi, Cloudflare stoji između korisnika i servera sajta, osiguravajući da sajtovi funkcionišu efikasno čak i pri velikom opterećenju.

Njihova mreža preusmerava saobraćaj kroz servere i CDN čvorišta širom sveta. Ovi serveri keširaju sadržaj, proveravaju dolazni saobraćaj i filtriraju potencijalno zlonamerni pristup. Pored toga, Cloudflare smanjuje opterećenje na originalnim serverima i ubrzava učitavanje stranica, čineći web servise stabilnijim i otpornijim.

Cludflare serveri "drže" pola interneta sigurnim Foto: Shutterstock

Od jutros svi znaju za njega

Jutros je došlo do velikog prekida u radu Cloudflare-a, što je zahvatilo brojne popularne platforme. Među pogođenim servisima su X, OpenAI, Canva, kao i online igre poput League of Legends i Valorant. Korisnici su prijavljivali greške pri učitavanju stranica, poruke tipa „Something went wrong“ i potpuni pad pristupa određenim sajtovima.

Prekid je počeo rano ujutru, kada su Cloudflare-ovi sistemi za podršku i bezbednost počeli da prijavljuju probleme. Njihova status stranica i servisi su povremeno prestajali da rade, što je izazvalo lančanu reakciju problema kod servisa koji zavise od Cloudflare-a. Iako serveri pogođenih sajtova nisu nužno imali kvar, problemi u infrastrukturi Cloudflare-a doveli su do široko rasprostranjenog prekida.

Bitan igrač

Ovaj incident jasno pokazuje koliko su moderni web servisi zavisni od infrastrukture trećih strana. Kada mreža i sigurnosni sistemi Cloudflare-a zakažu, ogroman broj sajtova može doživeti spor rad, greške ili potpuni pad, čak i kada sami serveri funkcionišu normalno. Time se ističe ključna uloga Cloudflare-a u održavanju svakodnevnog funkcionisanja interneta.

Korisnici pogođenih sajtova viđali su različite greške, od „Internal server error (500)“ do blokiranog pristupa sa zahtevima da se odblokira Cloudflare izazov. Problemi su zahvatili i aplikacije koje koriste Cloudflare za autentifikaciju i sigurnost, uključujući platforme za plaćanja i online porudžbine.