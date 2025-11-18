Slušaj vest

Kineska industrija električnih vozila (NEV) ove godine prolazi kroz ozbiljne turbulencije. Prema izveštaju platforme Yiche Ranking, samo troje od dvanaest vodećih proizvođača uspelo je da ispuni svoje godišnje prodajne ciljeve.

Ostali, uključujući velike igrače kao što su Nio i Zeekr, i dalje se bore da dostignu zacrtane brojke, što pokazuje koliko je tržište konkurentno i nepredvidivo. Ambicije mnogih kompanija se sada sudaraju sa stvarnošću, a pritisak na performanse raste iz meseca u mesec.

Xpeng briljira i dostiže cilj pre roka

Najveće iznenađenje dolazi od Xpenga, koji je postavio cilj od 350.000 prodatih automobila do kraja 2025. godine. Do kraja oktobra, kompanija je već prodala 355.209 vozila, što je prvi slučaj u Kini da EV proizvođač ispuni svoj godišnji cilj dva meseca pre roka.

Ovaj rezultat Xpeng čini jasnim liderom među kineskim proizvođačima NEV vozila i potvrđuje da se kombinacija inovativnog marketinga, agresivne prodaje i širenja tržišta pokazala kao uspešna strategija.

Leapmotor i Xiaomi Auto - stabilni igrači

Iza Xpenga, Leapmotor i Xiaomi Auto beleže solidne rezultate. Leapmotor je prodao skoro 460.000 automobila od ciljanih 500.000, dok je Xiaomi Auto stigao do 306.000 prodatih vozila od planiranih 350.000.

Ovi proizvođači pokazuju da se tržišni uspeh ne meri samo apsolutnim brojem, već i sposobnošću da se održi konzistentan rast u teškim uslovima. Njihova postojanost ističe ih kao pouzdane igrače u kineskom EV sektoru.

Velika imena bore se za ostvarivanje ciljeva

S druge strane, proizvođači poput Voyah, Nio i Zeekr suočavaju se sa ozbiljnim izazovima. Voyah je prodao tek nešto više od polovine planiranih 200.000 vozila, dok je Nio, sa ciljem od 440.000, dostigao samo 240.000 prodatih automobila do kraja oktobra.

Zeekr je u sličnoj situaciji, sa oko polovine planiranih 320.000 automobila. Ovi rezultati pokazuju da ni poznata imena nisu pošteđena tržišnih turbulencija i da se ambiciozni planovi često suočavaju sa realnošću.

Tržište se hladi - konkurencija postaje brutalna

Podaci za 2025. godinu jasno pokazuju da kineski EV sektor ulazi u fazu konsolidacije. Brz rast, ratovi cenama i pojačana konkurencija znače da će mnogi proizvođači morati da revidiraju svoje strategije ili riskiraju gubitak tržišta.

Za potrošače, ovo može značiti veći izbor i bolje ponude, ali za kompanije je godina izazova koja testira njihovu sposobnost da kombinuju ambicije sa realnim poslovnim rezultatima.

Šta ovo znači za budućnost kineskog EV tržišta?

Rezultati ove godine ukazuju na selekciju u industriji, samo kompanije koje uspešno balansiraju proizvodnju, prodaju i marketing mogu opstati. Xpeng, Leapmotor i Xiaomi Auto postavljaju nove standarde za performanse i upravljanje tržištem.

Istovremeno, pad velikih imena upozorava na to da ni lideri ne mogu uzeti tržište zdravo za gotovo. Kineski EV sektor, iako još uvek rastući, ulazi u fazu gde će strategija i efikasnost odlučivati ko će preživeti i prosperirati u narednim godinama.

