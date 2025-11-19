Slušaj vest

U poslednjih nekoliko godina, pitanje električnog zračenja iz automobila sve češće se pojavljuje u javnim diskusijama. Termin “e-smog” često izaziva zabrinutost, ali koliko su ovi strahovi utemeljeni? Elektromagnetna polja postoje svuda gde teče električna struja, pa je logično pitati se koliko su prisutna u električnim vozilima i da li mogu ugroziti zdravlje vozača i putnika.

Posebnu pažnju privlače osobe sa medicinskim implantatima i trudnice, jer su oni potencijalno najosetljiviji na elektromagnetna zračenja. Upravo zbog toga, naučnici i regulatorna tela odlučili su da sagledaju problem kroz rigorozna istraživanja koja daju precizne i merljive odgovore.

Foto: Shutterstock

Najopsežnije istraživanje e-smoga u Evropi

Nemački auto-klub ADAC, u saradnji sa Univerzitetskom bolnicom RWTH Aachen, Femu istraživačkim centrom i laboratorijom Seibersdorf, sproveo je detaljno istraživanje elektromagnetnih polja u električnim vozilima. Rezultati su obuhvatili više od 975.000 pojedinačnih merenja na 11 električnih automobila, dva plug-in hibrida, četiri električna motocikla i jedan klasični automobil sa unutrašnjim sagorevanjem.

Cilj je bio da se precizno utvrdi koliko su putnici izloženi električnim i magnetskim poljima tokom normalne vožnje. Testovi su sprovedeni uz specijalne instrumente koji omogućavaju merenja od stopala do glave putnika, kako bi se dobila jasna slika stvarne izloženosti.

Foto: Shutterstock

Nema razloga za paniku

Rezultati istraživanja pokazuju da električni automobili ne predstavljaju zdravstveni rizik. Iako sva vozila proizvode elektromagnetna polja, nivo visokofrekventnih polja u električnim vozilima gotovo da se ne razlikuje od onih u klasičnim automobilima. Razlike su vidljive samo kod statičkih i niskofrekventnih polja koja nastaju radom elektromotora, punjenjem baterija i električnim komponentama vozila.

Čak i kada su lokalno zabeležene vrednosti iznad preporuka ICNIRP-a, to se dešavalo isključivo tokom ubrzanja, kočenja ili aktiviranja pojedinih sistema vozila. Ni tada nisu prelazile granice koje bi mogle predstavljati opasnost po zdravlje, uključujući trudnice i osobe sa implantatima.

Foto: Shutterstock

Gde su putnici najviše izloženi

Najveće koncentracije elektromagnetnog zračenja zabeležene su kod stopala vozača i suvozača, jer su najbliža električnim komponentama automobila. Glava i trup, pak, izloženi su znatno manjoj količini polja, što znači da je rizik minimalan za vitalne organe.

Za potrebe istraživanja korišćena je specijalna lutka sa deset senzora raspoređenih duž tela, od stopala do glave, što je omogućilo precizno mapiranje izloženosti u različitim delovima kabine. Ovo daje realnu sliku kako elektromagnetna polja zaista utiču na putnike u svakodnevnoj vožnji.

Foto: Shutterstock

Šta to znači za vozače i putnike

Visokofrekventna polja, koja dolaze iz Bluetooth-a, WiFi-a,keyless sistema i radarskih senzora, nemaju nikakve veze sa pogonom automobila i ne povećavaju rizik po zdravlje. U suštini, električni automobili su podjednako bezbedni po putnike kao i vozila sa klasičnim motorima.

Zaključak istraživanja je jasan: e-smog iz električnih vozila ne predstavlja opasnost po ljudsko zdravlje. Putnici mogu slobodno uživati u vožnji, bez brige o elektromagnetnom zračenju, čak i ako imaju medicinske implantate ili su trudni.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: