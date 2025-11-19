Slušaj vest

Google je najavio velike izmene u svojim oglasnim servisima nakon rekordne kazne Evropske komisije od 2,95 milijardi evra. Cilj je izbeći najekstremniju meru, razbijanje poslovanja u Evropi, i pokazati spremnost da se poštuju evropski antimonopolski propisi.

Potez dolazi samo dva meseca nakon što je EK kaznila Google zbog favorizovanja sopstvenih alata u digitalnom oglašavanju, uz zahtev da se sporne prakse isprave u roku od 60 dana. Kompanija istovremeno najavljuje žalbu, ali uvodi hitne promene kako bi umirila regulatora.

Pritisak sa više strana

Rekordna kazna izazvala je reakciju američkog predsednika Donalda Trampa, koji je zapretio dodatnim carinama na EU ako Brisel potvrdi odluku. Google, međutim, insistira da njegov plan neće ugroziti ekosistem i poslovanje evropskih izdavača i oglašivača.

Brisel sada detaljno razmatra predložene mere, balansirajući između odlučnosti da primeni digitalna tržišna pravila i političkog rizika pogoršanja odnosa sa SAD.

Nova istraga samo dan pre promena

Samo dan pre nego što je Google najavio izmene, Evropska komisija pokrenula je novu istragu zbog sumnje da kompanija potiskuje određene medijske kuće u rezultatima pretrage. Novi digitalni propisi daju regulatorima široka ovlašćenja za kontrolu dominantnih igrača na tržištu.

Google se istovremeno suočava sa pritiskom i u SAD-u, gde federalni sud istražuje njihove oglasne prakse. Konačna presuda u tom procesu očekuje se u narednim nedeljama ili mesecima, što dodatno povećava pritisak na kompaniju.

Hitne promene u Google Ad Manageru

Evropska komisija optužila je Google da favorizuje svoje alate i usluge u oglašavanju, držeći ključnu poziciju u lancu digitalnog oglašavanja. Kao odgovor, Google uvodi izmene koje omogućavaju izdavačima da postavljaju različite minimalne cene za različite učesnike u nadmetanju za oglase.

Kompanija takođe obećava veću interoperabilnost svojih alata kako bi se smanjio sukob interesa koji je bio centralna tačka optužbi. EK je potvrdila prijem predloga i saopštila da će pažljivo proceniti da li predložene mere zaista prekidaju praksu favorizovanja sopstvenih servisa.

Dugo rivalstvo sa EU

Ovo nije prvi sukob Google-a i EU. Prethodne kazne uključuju 4,1 milijardu evra 2018. zbog dominacije Androida i 2,4 milijarde evra 2017. zbog manipulacija tržištem poređenja cena. Prošle godine Google je ponovo optužen za favorizovanje sopstvenih servisa u okviru digitalne konkurencije.

Kompanija sada pokušava da pokaže fleksibilnost i spremnost na kompromis, dok prati kako će Brisel reagovati na najnovije mere. Analitičari ističu da će naredne odluke EU biti ključne za budućnost digitalnog oglašavanja u Evropi.

