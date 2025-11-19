Slušaj vest

Haker sa više od 30 godina iskustva otkrio je najmračnije strane interneta koje retko ko vidi. Njegova ispovest otkriva brutalnost i opasnosti koje vrebaju u mračnim delovima mreže, gde anonimnost omogućava kriminalcima da deluju gotovo neprimetno.

Iako većina korisnika interneta nikada ne dolazi u dodir s ovim svetom, posledice ovih aktivnosti mogu biti smrtonosne, naročito kada se meta napada nađu bolnice i zdravstveni sistemi.

Ransomver napadi koji paralizuju skoro sve

Prema njegovim rečima, najopasniji ransomver napadi danas su oni koji zaključavaju kompletnu IT infrastrukturu bolnica i velikih firmi. Medicinsko osoblje se tada suočava sa nemogućim odlukama - platiti ogromnu otkupninu ili rizikovati živote pacijenata. S druge strane, kompanije često moraju birati između milionskih gubitaka i odavanja kontrole nad kritičnim podacima.

Vrednosti otkupnina nekada su bile male, ali sada često dostižu desetine miliona dolara. U jednoj nedavnoj situaciji, napadači su zahtevali čak 70 miliona dolara za ključ koji bi oslobodio blokirane sisteme, dok su druge firme primorane da plate dvocifrene milionske sume kako bi nastavile poslovanje.

Nezamislive stranice i ilegalni sadržaji

Na dark webu postoje sadržaji koji prevazilaze maštu, od lažnih dokumenata do stranica koje navodno nude kriminalne usluge za kriptovalute. Većina tih stranica su prevare, ali same njihove prisutnosti pokazuju koliko je svet interneta zastrašujuć i mračan.

Neki istraživači i etički hakeri koriste ovaj prostor kako bi identifikovali online predatore i prijavili ih nadležnima, često rizikujući vlastitu bezbednost kako bi zaštitili najranjivije korisnike.

Deca i tinejdžeri u opasnosti

Najviše zabrinjava činjenica da su deca i tinejdžeri česta meta. Mračne mreže omogućavaju predatorima da deluju skriveno, dok istraživači i sigurnosni stručnjaci stalno pokušavaju da preduprede tragedije. Čak i uz sve napore stručnjaka, broj prijavljenih slučajeva eksploatacije mladih raste, što ukazuje na potrebu za hitnim merama i edukacijom roditelja i dece.

Ovi slučajevi jasno pokazuju koliko je važno pratiti i regulisati najmračnije delove interneta, jer se kriminalne aktivnosti često odvijaju iza potpune anonimnosti. Istovremeno, naglašava se značaj međunarodne saradnje i novih tehnologija za detekciju i blokiranje ovakvih pretnji pre nego što dođu do žrtava.

Najmračnije zone skrivenih mreža

U dubinama skrivenih mreža mogu se pronaći ponude za kupovinu ljudskih organa i drugih ilegalnih dobara, potpuno izvan zakona. Takve aktivnosti su skrivene i šifrovane, što ih čini gotovo neuhvatljivim.

Pored toga, postoje oglasi za nasilne i kriminalne usluge, od ucena do hakovanja i ekstremnih pretnji. Čak i površno istraživanje ovih mreža pokazuje koliko daleko pojedinci mogu ići izvan moralnih i zakonskih granica.

Šta je dark web i zašto je opasan

Za razliku od uobičajenih web stranica, dark web je sloj interneta dostupan samo preko specijalnih pretraživača koji skrivaju identitet korisnika. To ga čini utočištem za kriminalce, ali i alatkom za istraživače koji pokušavaju da razotkriju napade i zaštite javnost.

Deep web, koji obuhvata lozinkama i pretplatama zaštićene sadržaje, samo je jedan sloj, dok je dark web njegova najmračnija i najopasnija granica. Anonimnost ovde može biti životno opasna, ali i ključ za razotkrivanje kriminala.

