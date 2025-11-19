Slušaj vest

Tesla najjači model Cybertrucka, poznat kao Cyberbeast, upravo je poskupeo. Od avgusta 2025. godine, kupci sada plaćaju 15.000 dolara više, što podiže osnovnu cenu na 114.990 dolara, bez uračunatih troškova dostave i narudžbine. Razlog? Tesla je uz Cyberbeast obavezno uveo novi Luxe paket, što znači da kupci više ne mogu da preskoče ove premium opcije.

Luxe paket je veoma obuhvatan. Uključuje besplatno superpunjenje, Full Self-Driving (nadzor), premium konektivnost i četiri godine premium servisa. Ovaj servis pokriva preporučeni održavanje, kao i dodatnu zaštitu za točkove, gume i vetrobran. Ukratko, Tesla želi da kupci Cyberbeasta dobiju pun luksuzni paket, ali po znatno višoj ceni.

Foto: Shutterstock

Cyberbeast ili dual-motor Cybertruck?

Za one kojima nisu potrebne vrhunske performanse, dual-motor Cybertruck je mnogo povoljnija opcija. Sa 593 konjske snage i svim osnovnim funkcijama Cybertrucka, cena počinje od 79.990 dolara, što je oko 35.000 dolara manje od Cyberbeasta. I dalje dobijate pogon na sve točkove, 20-inčne točkove, adaptivni vazdušni ovjes i razne praktične dodatke za tovarni prostor.

Odluka je jasna: odustajanjem od trećeg motora i Luxe paketa smanjujete cenu, ali gubite maksimalnu akceleraciju i dodatne pogodnosti. Za kupce kojima su performanse i udobnost prioritet, Cyberbeast i dalje može biti vredan, ali poskupljenje značajno otežava odluku.

Foto: Shutterstock

Šta pokreće Cyberbeast?

Cyberbeast pokreću tri motora koji zajedno proizvode 845 konjskih snaga, ubrzavajući vozilo od 0 do 100 km/h za samo 2,6 sekundi. Može dostići 100 mph za 6,9 sekundi i preći četvrt milje za 11,0 sekundi pri 119 mph, prema podacima Car and Driver-a. Maksimalna brzina je ograničena na 131 mph. Iako je izuzetno brz u pravolinijskom kretanju, terenske sposobnosti su ograničene zbog odabranih guma.

Cyberbeast može vući do 11.000 funti i ima težinu od 6.901 funti, što ga čini pravim teškim kamionom u svakom smislu. Ova kombinacija brzine, snage i vučne sposobnosti čini ga jedinstvenim pikapom koji spaja performanse sportske mašine i praktičnost kamiona.

Foto: Shutterstock

Unikatne karakteristike Cyberbeasta

Pored performansi, Cyberbeast deli nekoliko karakterističnih osobina sa standardnim Cybertruckom. Njegova spoljašnjost od nerđajućeg čelika otporna je na udarce, dok steer-by-wire sistem eliminiše tradicionalno mehaničko upravljanje. 48-voltni električni sistem povećava efikasnost uz kompaktnije ožičenje.

Ove dizajnerske odluke pokazuju Teslin fokus na inovaciju, iako su rezultati ponekad kontroverzni. Cyberbeast je manje konvencionalan i više predstavlja viziju Ilona Maska za budućnost kamiona. Za neke je ovo impresivno, za druge previše neobično.

1/5 Vidi galeriju Cyberbeast dobija Luxe paket i višu cenu Foto: Shutterstock

Ambiciozni ciljevi i realnost Cyberbeasta

Ilon Mask je postavio ambiciozne ciljeve za liniju Cybertrucka, uključujući osvajanje tržišta od Ford F-150 i eventualnu upotrebu vozila za Mars ekspedicije. Iako Cyberbeast briljira u performansama i tehnologiji, prodaja Cybertrucka je i dalje skromna, što pokazuje da još uvek nije nadmašio tradicionalne kamione.

Ipak, Cyberbeast predstavlja hrabar eksperiment u automobilskoj industriji. Ako nije vaš stil, tržište nudi mnogo alternativa, od klasičnih kamiona do drugih električnih pikap vozila. Tesla možda još nije pobedila Ford F-150, ali Cyberbeast ostaje izjava, delimično luksuz, delimično zver i potpuno jedinstven.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: