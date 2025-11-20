Slušaj vest

TikTok, koji je nekada bio poznat uglavnom po sadržaju koji kreiraju korisnici, uvodi novu funkciju koja omogućava da sami odredite koliko AI generisanog sadržaja želite da vidite na vašem For You feedu. Ova promena predstavlja važan korak ka većoj kontroli koju korisnici imaju nad sadržajem koji im se prikazuje.

Ova kontrola je deo postojećeg alata „Manage Topics“, koji već omogućava fino podešavanje kategorija kao što su Ples, Sport i Hrana i piće. TikTok navodi da nova opcija za AI generisani sadržaj (AIGC) nije namenjena potpunom uklanjanju određenih vrsta sadržaja, već prilagođavanju njihovog učešća u feedu.

Uspon AI feedova na društvenim mrežama

TikTokov potez dolazi u trenutku kada velike tehnološke kompanije sve više uvode AI only iskustva. Meta je u septembru predstavila Vibes, poseban feed za kreiranje i deljenje kratkih AI generisanih video zapisa.

Nedugo zatim, OpenAI je lansirao Sora platformu, društvenu mrežu fokusiranu na pravljenje i deljenje AI generisanih video sadržaja. Od tada su visokorealistični AI video zapisi počeli da kruže TikTokom, a mnogi kreatori koriste AI alate za vizualizaciju tema kao što su istorija ili priče o poznatim ličnostima.

Kako prilagoditi količinu AI sadržaja

Nova AIGC kontrola omogućava korisnicima da smanje broj AI generisanih video zapisa ukoliko im se ne dopadaju ili da ih povećaju ukoliko žele više takvog sadržaja. Ova fleksibilnost podržava različite ukuse publike, posebno u vreme kada je AI sadržaj sve zastupljeniji.

Podešavanje se vrši tako što odete u Settings, izaberete „Content Preferences“ a zatim „Manage Topics“. Tamo se nalaze klizači kojima podešavate koliko često želite da se određene teme, uključujući AI sadržaj, pojavljuju na vašem For You feedu. TikTok navodi da će funkcija biti uvedena narednih nedelja.

Označavanja AI sadržaja putem žiga

TikTok takođe testira novu tehnologiju nazvanu „nevidljivo vodeno obeležavanje“ radi boljeg prepoznavanja AI generisanog sadržaja. Platforma već zahteva od autora da označe realistične AI video zapise i koristi tehnologiju Content Credentials (C2PA), koja ugrađuje metapodatke koji ukazuju na AI poreklo sadržaja.

Međutim, TikTok ističe da se ti metapodaci mogu ukloniti kada se sadržaj uredi ili ponovo postavi na druge platforme. Novi nevidljivi vodeni žig, koji može da pročita samo TikTok, dodaje dodatni nivo zaštite i otežava uklanjanje oznaka o poreklu sadržaja.

Širenje zaštitnih mera i ulaganje u AI

Nevidljivi vodeni žigovi biće dodavani AI generisanom sadržaju napravljenom pomoću TikTok alata, kao što je AI Editor Pro, kao i sadržaju otpremljenom uz C2PA metapodatke. TikTok navodi da će to poboljšati pouzdanost označavanja AI sadržaja na platformi.

Uporedo sa ovim tehničkim merama, TikTok pokreće fond za AI pismenost u iznosu od 2 miliona dolara. Fond će podržati stručnjake i organizacije poput Girls Who Code u kreiranju edukativnog sadržaja koji korisnicima pomaže da bolje razumeju AI, njegovu upotrebu i bezbednosne aspekte.

