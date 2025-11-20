Slušaj vest

Google je potvrdio da je otkriven novi zero-day bezbednosni propust u Chrome pregledaču, koji se već aktivno iskorišćava u napadima širom sveta. Problem je označen kao CVE-2025-13223 i predstavlja ozbiljnu pretnju po bezbednost korisnika desktop uređaja.

Ranjivost dolazi iz V8 JavaScript mehanizma i klasifikovana je kao greška tipa type confusion. To znači da pregledač može pogrešno proceniti tip podataka tokom izvršavanja koda, omogućavajući napadačima da preuzmu kontrolu nad uređajem.

shutterstock-2512105447.jpg
Foto: Shutterstock

Kako propust može ugroziti vaš računar

Ako korisnik otvori posebno pripremljenu HTML stranicu, napadač može izvršiti maliciozni kod i oštetiti podatke u memoriji. Ovo čini ranjivost posebno opasnom, jer može biti iskorišćena bez dodatnog unosa korisnika.

Google naglašava da tehnički detalji o exploitu nisu objavljeni da bi se smanjio rizik širenja napada dok zakrpa ne stigne do većine korisnika. Problem potencijalno utiče i na druge projekte koji koriste delove V8 koda, što znači da rizik prevazilazi sam Chrome.

shutterstock-malver.jpg
Foto: Shutterstock

Proverite i instalirajte ažuriranje odmah

Ažuriranje je već dostupno, ali mnogi korisnici nisu automatski zaštićeni dok ručno ne provere verziju pregledača. Postupak je jednostavan:

  1. Otvorite Chrome.
  2. Idite na Chrome, Pomoć, O Google Chrome.
  3. Ako je ažuriranje dostupno, pojaviće se dugme Ponovo pokreni.
  4. Nakon restartovanja pregledača, zakrpa postaje aktivna.

Zaštićene verzije pregledača su:

  • Windows: 142.0.7444.175, 142.0.7444.176
  • macOS: 142.0.7444.176
  • Linux: 142.0.7444.175

Korisnici koji koriste starije verzije ostaju izloženi visokom riziku. Redovno ažuriranje softvera ostaje najefikasniji način zaštite.

Google Chrome na telefonu
Google Chrome na telefonu Foto: Shutterstock

Zašto je situacija ozbiljna

Ovaj propust nije teorijski, napadi su već u toku. Posebno su ugroženi korisnici koji mesecima ne restartuju pregledač, ostavljajući sistem nezaštićen iako Chrome izgleda ažurirano.

Napadači sve više koriste veštačku inteligenciju za preciznije i brže napade, što dodatno povećava rizik. Pravovremena instalacija zakrpe i redovno proveravanje verzije pregledača postaje kritično za sigurnost.

haker.jpg
haker Foto: Shutterstock

Šta korisnici treba da zapamte

Redovno ažuriranje softvera je najjednostavniji način da se zaštitite od zero-day ranjivosti. Čak i privremeno zanemarivanje zakrpe može dovesti do ozbiljnih posledica po privatnost i bezbednost podataka.

Google nastavlja da prati situaciju i objavljuje ažuriranja čim postanu dostupna, ali korisnici moraju preuzeti odgovornost i proveriti da li je zaštita aktivna. Hitna akcija sada može sprečiti potencijalne napade u budućnosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Ne propustiteSavetiDigitalne prevare rastu: 10 milijardi prevara svakog meseca!
shutterstock_2396701649.jpg
VestiGoogle u panici: Prevara sa 2 milijarde klikova dnevno otkrivena u Play prodavnici
shutterstock-1339280168.jpg
VestiGoogle tvrdi: Ovaj trik pokazuje da li ste “boomer” ili “milenijalac” samo po lozinci koju koristite!
shutterstock-password-5.jpg

BONUS VIDEO:

Ovaj kod otkriva da li vam prate telefon

 