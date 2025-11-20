Slušaj vest

Google je potvrdio da je otkriven novi zero-day bezbednosni propust u Chrome pregledaču, koji se već aktivno iskorišćava u napadima širom sveta. Problem je označen kao CVE-2025-13223 i predstavlja ozbiljnu pretnju po bezbednost korisnika desktop uređaja.

Ranjivost dolazi iz V8 JavaScript mehanizma i klasifikovana je kao greška tipa type confusion. To znači da pregledač može pogrešno proceniti tip podataka tokom izvršavanja koda, omogućavajući napadačima da preuzmu kontrolu nad uređajem.

Foto: Shutterstock

Kako propust može ugroziti vaš računar

Ako korisnik otvori posebno pripremljenu HTML stranicu, napadač može izvršiti maliciozni kod i oštetiti podatke u memoriji. Ovo čini ranjivost posebno opasnom, jer može biti iskorišćena bez dodatnog unosa korisnika.

Google naglašava da tehnički detalji o exploitu nisu objavljeni da bi se smanjio rizik širenja napada dok zakrpa ne stigne do većine korisnika. Problem potencijalno utiče i na druge projekte koji koriste delove V8 koda, što znači da rizik prevazilazi sam Chrome.

Foto: Shutterstock

Proverite i instalirajte ažuriranje odmah

Ažuriranje je već dostupno, ali mnogi korisnici nisu automatski zaštićeni dok ručno ne provere verziju pregledača. Postupak je jednostavan:

Otvorite Chrome. Idite na Chrome, Pomoć, O Google Chrome. Ako je ažuriranje dostupno, pojaviće se dugme Ponovo pokreni. Nakon restartovanja pregledača, zakrpa postaje aktivna.

Zaštićene verzije pregledača su:

Windows: 142.0.7444.175, 142.0.7444.176

142.0.7444.175, 142.0.7444.176 macOS: 142.0.7444.176

142.0.7444.176 Linux: 142.0.7444.175

Korisnici koji koriste starije verzije ostaju izloženi visokom riziku. Redovno ažuriranje softvera ostaje najefikasniji način zaštite.

Google Chrome na telefonu Foto: Shutterstock

Zašto je situacija ozbiljna

Ovaj propust nije teorijski, napadi su već u toku. Posebno su ugroženi korisnici koji mesecima ne restartuju pregledač, ostavljajući sistem nezaštićen iako Chrome izgleda ažurirano.

Napadači sve više koriste veštačku inteligenciju za preciznije i brže napade, što dodatno povećava rizik. Pravovremena instalacija zakrpe i redovno proveravanje verzije pregledača postaje kritično za sigurnost.

haker Foto: Shutterstock

Šta korisnici treba da zapamte

Redovno ažuriranje softvera je najjednostavniji način da se zaštitite od zero-day ranjivosti. Čak i privremeno zanemarivanje zakrpe može dovesti do ozbiljnih posledica po privatnost i bezbednost podataka.

Google nastavlja da prati situaciju i objavljuje ažuriranja čim postanu dostupna, ali korisnici moraju preuzeti odgovornost i proveriti da li je zaštita aktivna. Hitna akcija sada može sprečiti potencijalne napade u budućnosti.

