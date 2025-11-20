Da li je vredan svoje cene?

Da li je vredan svoje cene?

Slušaj vest

Porše nikada nije bio stidljiv kada je reč o novim tehnologijama, a Macan Electric dokazuje da je brend ozbiljan kada je reč o EV vozilima van Taycana. Dok je Taycan oduševio entuzijaste, još uvek je vozilo za nišu. Macan, međutim, predstavlja najbolje prodavan SUV Poršea u SAD, što njegov električni model čini ključnim korakom ka širem prihvatanju EV tehnologije.

Macan Electric ne zamenjuje model sa unutrašnjim sagorevanjem, on koegzistira sa njim, pružajući kupcima retku odluku: benzinski ili potpuno električni? Porše olakšava izbor. Sa impresivnim performansama, modernim enterijerom i naprednom tehnologijom, električni Macan je očigledno pravi izbor za one kojima budžet to dopušta.

Foto: Shutterstock

Pogonski sklop i performanse

Macan Electric deli poznatu siluetu crossovera sa benzinskim rođakom, ali ispod haube je potpuno drugačije vozilo. Izgrađen na PPE platformi, dizajniran je da podrži razne električne konfiguracije, od osnovnog modela sa 355 KS i pogonom na zadnje točkove do 630 KS dual-motor Macan Turbo Electric. Svaka konfiguracija nudi svoj profil performansi, od svakodnevne upotrebljivosti do pravog sportskog doživljaja.

Čak i osnovni model je brz, do 100 km/h stiže za 5,4 sekunde, dok Turbo Electric ruši očekivanja sa 3,1 sekundu. Upravljanje ostaje Macanova prava snaga, adaptivna vazdušna suspenzija održava SUV stabilnim u krivinama, spušta ga radi aerodinamične efikasnosti i podiže za blage off-road uslove. Bilo da se vozite po ledu ili krivinama planinskih puteva, Macan Electric kombinuje snagu i sigurnost.

1/11 Vidi galeriju Porše širi električnu ponudu, Macan Electric prvi na listi Foto: Shutterstock

Moderan enterijer za električnu eru

Unutrašnjost Macana Electric jasno pokazuje da ovo nije običan SUV. Ističe se zakrivljeni digitalni instrument tabli od 12,6 inča u kombinaciji sa centralnim ekranom od 10,9 inča, pružajući čist i moderan interfejs. Porše čak nudi treći ekran sa desne strane za zabavu putnika, iako će većina više koristiti svoje uređaje.

PCM sistem je intuitivan i podržava CarPlay Ultra i bežični Android Auto, čineći povezivanje jednostavnim. Većina kontrola ostaje taktilna, uključujući podešavanja klime i fizički taster za jačinu zvuka. Sedišta su udobna za četiri odrasle osobe na dužim vožnjama, dok zadnja prostorija za glavu može biti ograničena za više putnike.

Dinamika vožnje - teška ali zabavna

Sa preko 2.250 kg, Macan Electric je težak za kompaktni SUV, ali inženjeri Poršea su osigurali da dodatna masa ne utiče na agilnost. Sa adaptivnom suspenzijom i 20-inčnim točkovima, SUV deluje iznenađujuće okretno, sa preciznim upravljanjem i stabilnim ponašanjem u krivinama. Čak i pri velikim brzinama, Macan zadržava kontrolu, omogućavajući vozačima da uživaju u performansama bez stresa.

Iako nije sportski automobil, Macan Electric nije dosadan. Gas je responzivan, a upravljanje daje samopouzdanje, iako je ubrzanje pri većim brzinama linearnije. Kupci koji traže vrhunske performanse mogu odabrati GTS ili Turbo varijante, ali čak i osnovni model pruža zabavnu i angažujuću vožnju, uz mogućnost udobnog krstarenja kada je to potrebno.

Zaključak: Macan Electric u perspektivi

Macan Electric nije bez kompromisa. Ograničen prostor pozadi, nedostatak jednopedalske vožnje i konzervativan dizajn mogu odvratiti neke kupce. Cena je takođe faktor, sa električnim modelom koji je skuplji za oko 10.000 dolara u odnosu na benzinsku verziju.

Ipak, kombinacija performansi, tehnologije i svakodnevne praktičnosti čini Macan Electric privlačnim izborom. Bilo da je reč o dinamičnoj vožnji krivudavim putevima ili rutinskim dnevnim vožnjama, Macan Electric pokazuje svestranost. Za one spremne da investiraju, ovo nije samo EV, već potpuno Porše iskustvo koje spaja inovaciju i karakterističnu uživanciju u vožnji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: