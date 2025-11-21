Za sad samo u Irskoj i Poljskoj

YouTube eksperimentiše sa ponovnim uvođenjem direktnih poruka, što će korisnicima omogućiti da dele video snimke i razgovaraju unutar aplikacije. Novi test ima za cilj da unapredi društvenu interakciju na platformi, omogućavajući korisnicima da komentarišu sadržaj bez napuštanja YouTube-a.

Ovaj potez dolazi nakon godina bez sistema za poruke u aplikaciji. YouTube je ranije nudio poruke, ali ih je uklonio 2019. godine, ostavljajući mnoge korisnike da traže njihovo vraćanje. Ovaj eksperiment deluje kao odgovor na jednu od najtraženijih funkcija platforme.

Kako funkcioniše ova funkcija

Prema YouTube-u, eksperiment omogućava korisnicima da dele video snimke, uključujući dugometražne video snimke, Shorts i live stream-ove, i vode razgovore direktno u mobilnoj aplikaciji. Ovo omogućava integrisanije iskustvo, jer se deljenje i chat odvijaju na jednom mestu.

Korisnici koji učestvuju u testiranju moraju da pošalju pozive drugim korisnicima pre nego što započnu razgovor. Primaoci mogu da odbiju poziv, a korisnici mogu da blokiraju ili prijave bilo koga po potrebi. Sve poruke podležu YouTube-ovim Pravilima zajednice, slično kao i video snimci i komentari.

Ograničeno lansiranje u Irskoj i Poljskoj

Za sada je funkcija dostupna samo korisnicima starijim od 18 godina u Irskoj i Poljskoj. YouTube nije naveo kada će biti dostupna globalno, tako da ostaje nejasno kada će druge regije dobiti pristup.

Ograničeno lansiranje ima za cilj da YouTube prikupi povratne informacije i usavrši funkciju pre nego što razmotri šire uvođenje. Kompanija je posebno zainteresovana da vidi kako će korisnici koristiti nove alate za deljenje i poruke.

Bezbednost i pravila zajednice

YouTube je naglasio da će sve poruke biti pregledane kako bi se osiguralo poštovanje Pravilnika zajednice. Sadržaj koji bi mogao izazvati štetu ili prekršiti pravila platforme može biti označen ili uklonjen.

Ovo praćenje se odnosi kako na deljene video snimke, tako i na same poruke. Korisnici treba da budu svesni da slanje poruka na YouTube-u nije potpuno privatno, jer sistemi za moderaciju mogu pregledati sadržaj u skladu sa pravilima.

Zašto je ovo važno za korisnike

Direktne poruke mogu promeniti način na koji YouTube funkcioniše kao društvena platforma, omogućavajući korisnicima da se direktnije povežu preko zajedničkih interesovanja. Za one koji su propustili prethodnu funkciju poruka, ovo je dugo očekivani dodatak.

Uspeh ove funkcije zavisi od prihvatanja i moderacije, ali povratak poruka u aplikaciji signalizira da YouTube želi da korisnici ostanu angažovani na platformi, umesto da koriste druge aplikacije za komunikaciju.

