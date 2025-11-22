Slušaj vest

Profesionalni sport značajan je deo industrije zabave. Bilo da se radi o fudbalu, košarci ili tenisu, svi se oni bore sa posledicama piraterije imajući u vidu da ilegalni striming servisi nude prenose uživo po cenama nižim od tržišnih ili čak besplatno.

Stoga nije iznenađujuća njihova popularnost, naročito u siromašnim zemljama Balkana, posebno među nacijama zaljubljenika u fudbal, kakva je naravno Srbija.

Foto: Printscreen / Youtube / F7 TV

Koliko je piraterija sportskih prenosa ozbiljan problem u našoj zemlji?

U organizovanoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pre nekoliko meseci ugašena je mreža ilegalnih emitera TV signala na teritoriji Srbije, a šest osoba je uhapšeno zbog sumnje da su nelegalno emitovali televizijski program, tom prilikom koristeći sadržaje bez odobrenja nosilaca autorskih i srodnih prava.

Osumnjičeni se terete za krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, a tokom pretresa zaplenjena je velika količina tehničke opreme, vozila i novca. Policija je pretresima stanova koje su koristili osumnjičeni, kao i poslovnih prostorija privrednih društava, pronašla veću količinu informaciono-komunikacione i emisione elektronske opreme, više teretnih i putničkih vozila, kao i veću količinu novca u domaćoj i stranoj valuti.

Foto: Youtube/EUROPOL

Koje su posledice korišćenja?

Piraterija sportskih prenosa u našoj zemlji poslednjih godina prerasta u ozbiljan, unosan biznis sa desetinama hiljada korisnika i milionskim štetama. Okvirna procena je da više od četvrtine mladih gleda utakmice na ilegalnim servisima koji su rasprostranjeni maltene "iza svakog ćoška", naročito preko društvenih mreža, Telegram grupa i malih oglasa.

Ovaj problem prisutan je u gotovo svim zemljama regiona, konkretno samo u susednoj Hrvatskoj trenutno ima oko 200.000 korisnika ilegalnih servisa, a važno je napomenuti da je pristupanje ili distribucija piratskog sadržaja u suprotnosti sa zakonodavstvom u mnogim zemljama, uključujući Srbiju, stoga može dovesti do ozbiljnih pravnih posledica.

Foto: Shutterstock

Cena niska, ali rizik veliki

U većini slučajeva u pitanju su najčešće privatni prodavci koji preko interneta nude pakete sa velikim brojem kanala po veoma niskim cenama koje se kreću već od pet evra, ali bez ikakvih licenci.

Korišćenje takvih servisa može biti visokorizično, jer osim što su nelegalni, često mogu sa sobom nositi i sigurnosne pretnje kao što su razni malveri, virusi ili krađa podataka.

Foto: Shutterstock

Novi model poslovanja

Poslednjih godina zvaničnici ističu da se po pitanju piraterije sportskih prenosa, mahom više ne radi samo o “pojedincima sa mentalitetom Robina Huda”, koji ilegalno postavljaju video sadržaje, već je pre posredi organizovani kriminal koji je otkrio pirateriju kao novi poslovni model.

Prema istraživanju koje je sproveo EUIPO (European Union Intellectual Property Office, odnosno Kancelarija Evropske unije za intelektualnu svojinu), samo Ilegalno gledanje sportskih prenosa generiše više od milijardu evra nezakonitih prihoda godišnje na nivou EU, dok u Srbiji postoji između 100-200 hiljada korisnika/pretplatnika ilegalnih servisa, što upućuje na razmere ozbiljnosti problema s obzirom na negative ekonomske, socijalne, kulturne posledice koje piraterija donosi.