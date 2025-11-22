Slušaj vest

Novembar kod nas, baš kao u ostatku sveta, polako ali sigurno postaje najvažniji mesec za stratešku kupovinu tehnologije, posebno mobilnih uređaja i računara.

Svedoci smo da se poslednjih par godina čuvena Black Friday groznica “proširuje” na ceo mesec novembar koji postaje takozvani Black November i rezultuje pomnim planiranjem potrošača koji žele da investiraju u nove pametne uređaje sa naglaskom na maksimalni odnos cene i kvaliteta, kao i AI funkcionalnosti.

Foto: Shutterstock

Svi žele pametnog novembarskog pratioca

U tom kontekstu, tržište se pozicioniralo sa ciljanom ponudom koja donosi premium karakteristike i naprednu veštačku inteligenciju u sve cenovne segmente. Tržišni trendovi pokazuju da AI funkcije sve češće napuštaju premium segment i postaju standard u srednjoj klasi, pogotovo kada je reč o tržištu mobilnih telefona.

Korisnici više ne traže samo snažan procesor ili dobru kameru, već inteligentnog partnera u džepu, sposobnog da izvršava sve zadate zadatke.

Foto: Shutterstock

Crni novembar obmana ili stvarnost?

Mnogi od vodećih lanaca za prodaju tehničke robe koji odluče da Crni petak podignu na potpuno novi nivo, tj. da vikend najboljih akcija pretvore u ceo mesec najboljih akcija, “mašu” sa reklama velikim popustima, ali koliko oni zaista iznose, veliko je pitanje.

Da li je Crni petak prevara za potrošače najbolje možda svedoči činjenica da taj dan ne izgleda ni približno kao u Americi, kada su popusti stvarno takvi da možete da kupite za male pare pojedine uređaje koje inače koštaju po nekoliko stotina dolara.

Foto: Kurir TV

Otvorite tog dana “četvore oči”

Najtraženiji su i najpopularniji artikli iz asortimana računarske opreme, telefona, televizora, audio-video uređaja i druge kućne tehnike, ali ono što posebno “bode oči” svakako je veliki porast online kupovine tog dana. Generalno gledano, trend je takav da je onlajn kupovina u porastu iz godine u godinu, pogotovo u tradicionalnoj Srbiji gde taj vid trgovine kaska u odnosu na ostale zemlje Evrope.

Praksa pokazuje da stotine građana i građanki svakodnevno postaju žrtve upravo tih prevara putem interneta, odnosno putem online kupovine, kao i da je prethodnih godina tokom “Crnog novembra” veliki broj ljudi kupilo tehničke uređaje i unapred uplatilo novac istom prodavcu, ali obećana roba nikada nije stigla ili je stigla pogrešna.

Foto: Shutterstock

Sajber stručnjaci ove godine izdali upozorenje

Podaci u Srbiji pokazuju da se svake godine beleži i naglo povećava broj lažnih onlajn prodavnica, dok svetski stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju na dramatičan porast internet prevara baš tokom novembra meseca.

Kompanija NordVPN nedavno je otkrila da je broj lažnih onlajn prodavnica pred "Crni petak" skočio za čak 250 odsto, što ovu sezonu popusta čini najrizičnijom do sada.