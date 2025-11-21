Slušaj vest

Nvidijin kvartalni izveštaj pojavio se u sredu uveče i odmah izazvao talas olakšanja na berzi. Nakon nedelja šuškanja i napetog iščekivanja, kompanija je izbacila neverovatne brojke, sa prihodima od 57 milijardi dolara i skoro 32 milijarde dolara profita, što je dramatičan skok u odnosu na prošlu godinu.

Za trenutak, činilo se da je AI mašina nezaustavljiva. Investitori su se ponadali da Nvidijin uspeh znači i nastavak rasta celog sektora. Tržište je reagovalo munjevito, pa su Nvidijine akcije odmah skočile više od četiri procenta, podižući sa sobom i ostatak tehnološke elite.

Ulazak u četvrtak sa euforijom

Ali kao što se često dešava na Volstritu, raspoloženje se preokrenulo brže nego što su jutarnje vesti stigle da se ohlade. Nakon prvobitnog uspona, Nvidijine akcije su naglo krenule naniže, brišući sve dobitke i spuštajući se više od četiri procenta tokom dana.

I nije bila sama u padu. Microsoft je potonuo za oko 1,6 odsto, a Google, iako je tek predstavio svoj model Gemini 3, skliznuo je oko jedan procenat. U roku od nekoliko sati, tržište je pokazalo da je voljno da promeni stav - bez mnogo upozorenja.

Rashodi za AI hlade tržišnu euforiju

Neki analitičari smatraju da je ovo samo znak trezvenog razmišljanja koje se vratilo posle kratkog naleta euforije. Nvidijin uspeh jeste ogroman, ali kompanije koje kupuju njene čipove troše ogromne sume da bi održale korak u AI trci.

Robert Pavlik iz Dakota Wealtha rekao je za Reuters da snažna potražnja za čipovima ne rešava brigu da hiperskaleri možda preteruju sa ulaganjem u AI infrastrukturu. Nvidia profitira, ali to ne znači da su ostali igrači imuni na finansijski pritisak.

Tržišna euforija puca pred zidom realnosti

Kada je Nvidija objavila svoje impresivne rezultate, činilo se da se tržište na trenutak vratilo u fazu čistog optimizma. Ali takvo raspoloženje obično ne traje dugo. Investitori su se vrlo brzo okrenuli realnijem sagledavanju situacije, shvatajući da sjajan kvartal jedne kompanije ne otklanja brige koje se tiču celog sektora, naročito onog koji masovno ulaže u AI.

Neizvesnost je dodatno pojačana time što Nvidijin uspeh ne menja činjenicu da mnogi tehnološki giganti troše ogromne sume na AI infrastrukturu. To je upravo ono što stručnjaci ističu kao potencijalni problem, jer visok profit prodavca “AI lopata” ne znači da je potraga za zlatom jednako isplativa za sve ostale. Nvidijin sjajan kvartal nije bio dovoljan da zadrži tržište u pozitivnoj zoni.

Huang ne može da zaustavi pad akcija

Tokom razgovora sa investitorima, izvršni direktor Džensen Huang govorio je sa prepoznatljivim samopouzdanjem. Osvrnuo se na priče o potencijalnom AI mehuru i istakao da je Nvidia u posebnoj ligi, pošto prednjači u svakom segmentu razvoja veštačke inteligencije, od obuke modela do inferencije.

Ali ni njegov entuzijazam nije bio dovoljan da spreči pad akcija. Tržište je još jednom pokazalo da se ne povodi za raspoloženjem čelnika kompanija, već za sopstvenim analizama i brigama. Nvidia možda dominira industrijom, ali čak ni takav gigant ne može uvek da utiče na volatilnost berze.

