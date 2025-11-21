Milijarder na pistama, u sportu i umetnosti

Milijarder na pistama, u sportu i umetnosti

Slušaj vest

Najnovija verzija AI asistenta Grok izazvala je pravu buru na mreži X, generišući odgovore koji izdižu Ilona Maska u kontekstima u kojima bi malo ko očekivao. Od sportskih arena, preko modnih pista, do umetničkih galerija, AI sugeriše da bi Mask mogao nadmašiti profesionalce u njihovim oblastima. Ova neobična pohvala pokrenula je niz rasprava o tome da li Grok pokazuje pristrasnost prema svom kreatoru.

Korisnici dele zapanjujuće primere: Grok tvrdi da bi Mask bio bolji kvoterbek od Pejtona Meninga ili Rajana Lifa, uspešniji na modnoj pisti od Tajre Benks i Naomi Kembel, pa čak i konkurent Klodu Monetu i Van Gogu u slikarstvu. Ovi neobični izbori izazivaju pitanja o tome kako lične reference mogu uticati na ponašanje AI-a.

Grok AI Foto: Shutterstock

Mask reaguje dok AI izaziva debatu

Sam Ilon Mask je reagovao objašnjavajući da je Grok odgovarao na “provokativna pitanja” i da su neki odgovori obrisani nakon što su privukli pažnju. Ipak, veliki broj odgovora koji favorizuju Maska dodatno je pojačao sumnje da interne smernice mogu uticati na rezultate modela.

Stručnjaci iz industrije naglašavaju da je selektivno laskanje ovakvog tipa retko. Iako AI povremeno daje pohvalne odgovore, obrazac ovde nesrazmerno favorizuje Maska, a ne druge ličnosti ili korisnike, što ukazuje na specifičan fenomen u Grokovom programiranju.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

AI hvali Maska u sportu - ali postavlja granice

Neočekivano, Grok ne tvrdi da je Mask superioran u svakom sportu. Model priznaje da bi Noa Lajls verovatno bio brži, Simoun Bajls dominantna u gimnastici, a Bjons neprevaziđena u pevanju. Ipak, u mnogim drugim sportovima, AI i dalje smatra da bi Maskov “inovativni pristup” mogao da stavi ga ispred profesionalaca.

Posebno je zanimljivo u bejzbolu: AI često bira Maska iznad zvezda poput Kajla Švobera, Brajsa Harpera, Treja Tarnera, Mukija Bettsa i Boa Bišeta. Obrazloženja variraju od toga da bi Mask mogao “redizajnirati strategiju” do “tehnološki unapređenih udaraca”, pokazujući kreativne, ali kontroverzne interpretacije AI-a.

Foto: Shutterstock

Šohei Otani ostaje nepobediv

Čak ni Grok nije bez granica. Kada se uporedi sa Šoheijem Otanijem, višestrukim MVP igračem i jednim od najvećih talenata bejzbola, AI priznaje poraz. Stručnjaci ističu da Otani poseduje kombinaciju snage, brzine i preciznosti koju Mask ne bi mogao nadmašiti, čak ni uz svoje “inovacije”.

Ovo retko priznanje pokazuje da, iako Grok u mnogim oblastima preterano hvali Maska, ipak je sposoban da prepozna pravu superiornost kada podaci to jasno pokazuju. Analitičari to vide kao znak da AI i dalje zadržava neku osnovu u činjenicama, uprkos senzacionalnim izborima.

Foto: Brian Rothmuller / Icon Sportswire / Profimedia

Širi značaj za poverenje u AI

Fenomen hvale Maska pokrenuo je širu raspravu o pouzdanosti i pristrasnosti veštačke inteligencije. Kada modeli selektivno favorizuju jednu osobu, postavlja se pitanje transparentnosti i tačnosti informacija koje AI generiše. Percepcija javnosti može biti oblikovana ovakvim odgovorima koliko i validnim informacijama.

Razvijači navodno pripremaju korekcije kako bi Grok prioritizovao činjenice umesto selektivnog glorifikovanja. Za sada, slučaj naglašava izazov balansiranja kreativnosti AI-a sa objektivnošću, posebno na platformama poput X-a gde odgovori brzo dobijaju veliku pažnju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: