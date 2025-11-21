Slušaj vest

Matična kompanija Pornhuba, Aylo, zvanično je pozvala Apple, Google i Microsoft da uvedu verifikaciju starosti po uređaju kao pouzdaniji način zaštite maloletnika na internetu. U pismima se naglašava da trenutni sistemi verifikacije starosti na nivou sajtova ne uspevaju da spreče maloletne korisnike da pristupe sadržaju za odrasle.

Anthony Penhale, glavni pravni službenik kompanije Aylo, istakao je da, iako kompanija podržava zakone koji imaju za cilj zaštitu dece, verifikacija na pojedinačnim sajtovima dosledno ne postiže svoj cilj. Verifikacija na nivou uređaja, prema njegovim rečima, omogućila bi jedinstvenu proveru starosti na telefonu ili tabletu koja bi važila na svim platformama, čime bi se poboljšala i zaštita privatnosti i usklađenost sa zakonima.

Foto: Shutterstock

Ograničenja dovode do pada posete

Pornhub je doživeo veliki pad posete nakon uvođenja zakona o verifikaciji starosti u SAD i Velikoj Britaniji. U Luizijani, gde je sajt primenio proveru identiteta, broj posetilaca pao je za 80%, a slični padovi zabeleženi su u Velikoj Britaniji nakon uvođenja novih zakona o bezbednosti na internetu.

Trenutno, 25 američkih država donelo je neki oblik verifikacije identiteta za sadržaj za odrasle, pri čemu svaki zakon ima različite zahteve. Pornhub tvrdi da ovi zakoni teraju korisnike da traže sadržaj na neregulisanim platformama, povećavajući rizik po privatnost i umanjujući efekt zaštite koji zakoni treba da obezbede.

Foto: Shutterstock

Sukob industrije i privatnosti

Aylo tvrdi da oslanjanje na treće strane za verifikaciju stvara rizik po privatnost i ne uspeva da spreči pristup maloletnih korisnika sadržaju za odrasle. Alex Kekesi, potpredsednica za brend i zajednicu u Pornhubu, navodi da korisnici sve češće posećuju sajtove koji ne poštuju propise i nemaju bezbednosne standarde.

Verifikacija po uređaju, kako smatra Aylo, može biti sigurnija alternativa koja poštuje privatnost. Ovaj pristup omogućava jednokratnu proveru starosti na uređaju, smanjujući potrebu za višestrukim unošenjem ličnih podataka na različite sajtove, dok i dalje primenjuje starosna ograničenja.

Foto: Shutterstock

Tehnološki giganti odgovaraju oprezno

Google, Apple i Microsoft dali su oprezne odgovore. Google je istakao svoj Credential Manager API, koji može pomoći u verifikaciji starosti, dok je Apple naveo filtere za zaštitu dece i ograničenja za naloge korisnika mlađih od 13 godina. Microsoft je ukazao na svoju politiku koja preporučuje primenu verifikacije starosti na nivou servisa.

Nijedna od kompanija se nije obavezala na implementaciju sistema po uređaju koji predlaže Aylo, što odražava šire izazove u primeni dosledne i efikasne regulative na globalnim platformama. Tehnološke kompanije ostaju oprezne zbog tehničkih i pravnih složenosti oko verifikacije starosti.

Foto: Shutterstock

Zakoni, politika i širi uticaj na internet

Stručnjaci navode da trenutni zakoni o verifikaciji starosti često ne funkcionišu u praksi. Studije pokazuju da korisnici zaobilaze pravila koristeći VPN ili posećujući sajtove bez ograničenja. Kritičari ističu da ovi zakoni mogu „preusmeriti“ saobraćaj ka nesigurnim ili ilegalnim platformama.

Pored sadržaja za odrasle, zakonodavstvo o verifikaciji starosti menja način na koji ljudi koriste internet i u drugim industrijama, uključujući gejming i društvene mreže. Zakoni poput Kalifornijskog Digital Age Assurance Act pojavljuju se kao potencijalni modeli za balansiranje zaštite dece, privatnosti i praktičnosti, a neki stručnjaci smatraju da verifikacija po uređaju može ponuditi skalabilno rešenje za globalnu primenu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: