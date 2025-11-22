Slušaj vest

Model Tesla nije naveden, a nesreća se dogodila na raskrsnici blizu mirnog naselja. Vozač, koji je bio sam u automobilu, poginuo je na licu mesta.

Požar je bio toliko ozbiljan da je morala da interveniše ekipa za opasne materije (hazmat), jer je izgorela litijumska baterija koja je ušla u tzv. „termalni beg“ - reakciju koja izaziva ekstremno visoku temperaturu i vrlo teško se gasi običnim metodama.

Foto: Shutterstock

Tesla na velikom udaru

Još uvek nije jasno kako je došlo do nesreće. Da li je u pitanju greška vozača ili možda Teslina ozloglašena funkcija samostalne vožnje tj. autopilota? Ova pitanja bacaju senku na sve dobre strane tehnoloških noviteta koje Tesla pokušava da istakne, pogotovo u trenutku kada se kompanija i njen tvorac Elon Mask suočavaju sa brojnim tužbama i lošim izveštajima o bezbednosti svojih automobila.

U avgustu ove godine Tesla je morala da isplati 329 miliona dolara kako bi rešila tužbu zbog nesreće iz 2019. godine, u kojoj je poginula 22-godišnja žena, a njen dečko teško povređen. Utvrđeno je da je Teslin Autopilot delimično kriv. U septembru Tesla je rešila još dve tužbe u Kaliforniji, takođe vezane za smrtne nesreće iz 2019. u kojima je Autopilot bio označen kao faktor.

Foto: Shutterstock

Problem vrata na automobilima

Kompanija se dodatno suočava i sa federalnom istragom zbog načina na koji su konstruisana vrata na Teslinim automobilima. Sumnja se da, zbog lošeg dizajna, vrata mogu da se zaglave ili teško otvore u hitnim situacijama.

Tesla sada ima više tužbi u vezi sa tim, uključujući i onu podnesenu nedavno u saveznoj državi Vašington, zbog nesreće iz januara 2023. godine u kojoj je žena poginula, a njen suprug zadobio teške opekotine nogu.

Foto: AP/Alex Brandon, screenshot X/Watcher.Guru

Da li su uopšte automobili bezbedni za vožnju?

Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja (NHTSA) je 2024. godine objavila da je Autopilot bio uključen u preko 200 nesreća i 29 smrtnih slučajeva u SAD-u.

Bivši radnik Tesle pre dve godine je izašao u javnost i rekao je da veruje da tehnologija koja pokreće autonomna vozila američke kompanije nije dovoljno bezbedna za upotrebu na javnim putevima.

parkirani automobili Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Upitna i Robotaxi usluga

Još jedan problem za Teslu je i slabo lansiranje njihove Robotaxi usluge u Ostinu i San Francisku. Usluga je od početka haotična, a vozila su imala više sudara otkako su puštena u saobraćaj u junu.

Dodatno je situaciju pogoršao i slučaj kada je Teslin bezbednosni nadzornik uhvaćen kako spava za volanom dok je auto vozio ulicama San Franciska. Ne baš dobro za imidž kompanije.