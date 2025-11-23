Slušaj vest

Tokom prvog kvartala 2024. godine zabeleženo je dvostruko više biografija i oglasa za posao objavljenih na „podzemnim“ forumima u poređenju sa istim periodom 2023, a taj nivo zadržao se i u prvom kvartalu 2025.

Ukupno posmatrano, 2025. godine biografije nadmašuju broj oglasa u odnosu 55 odsto prema 45 odsto, što je podstaknuto globalnim talasima otpuštanja i prilivom mlađih kandidata. Raspodela starosnih grupa pokazuje da medijana starosti kandidata iznosi samo 24 godine, uz primetan broj tinejdžera.

Programer Foto: Shutterstock

Mreža nezakonitih aktivnosti na jednom mestu

Među onima koji traže poslove u ovom mračnom kutku interneta najviše je mladih vrhunskih stručnjaka, otpuštenih radnika, ali i onih koji su prvi put u potrazi za zaposlenjem.

Poslovi oglašeni na dark webu uglavnom su povezani sa sajber kriminalom ili drugim nezakonitim aktivnostima, iako se povremeno mogu naći i legalne opcije.

Foto: Shutterstock

Najtraženija jedna vrsta programera

Prema izveštaju kompanije Kasperski, reč je o razvijenoj ekonomiji „u senci“ u kojoj 69 odsto kandidata ne navodi preferiranu oblast rada, otvoreno pokazujući da bi prihvatili bilo koju plaćenu ponudu – od programiranja do vođenja prevara ili učešća u visokorizičnim sajber operacijama.

Najtraženiji IT poslovi koje poslodavci objavljuju na dark webu su programeri koji kreiraju alate za napade, zatim testeri koji se angažuju da ispituju mreže i njihove slabe tačke. Sledeći su takozvani perači novca koji „čiste” ilegalno stečena sredstva, i na kraju oni koji kradu i monetizuju podatke o plaćanju, kao i oni kojima je posao da usmeravaju žrtve ka fišing sajtovima.

Foto: Shutterstock

Zarade dosta visoke

Istraživanje je pokazalo da žene konkurišu za pozicije kao što su korisnička podrška, agent kol-centra i tehnički asistent, dok muškarci ciljaju uglavnom tehničke i finansijsko-kriminalne pozicije.

Mesečne zarade idu od 2.000 do 5.000 dolara, a prevaranti uglavnom dobijaju procenat od ukupnog prihoda tima, konkretno perači novca prosečno 20 odsto prihoda.

Foto: Shutterstock

Na "meti" su i deca

Mladi koji razmišljaju o zaposlenju na dark webu moraju da razumeju da kratkoročna zarada nosi nepovratne pravne i reputacione posledice.

Mladima, a posebno deci koja se neretko nađu na ovom mestu u potrazi za zaradom, treba pokazati da postoji mnogo načina da izgrade veštine i karijeru u legalnim tehnološkim sektorima, uključujući sajber bezbednost.