Evropska komisija predlaže da se pravila o kolačićima tj. cookies - ima koji nam konstantno iskaču prilikom otvaranja sajtova, a koja su do sada regulisana posebnom regulativom, prebace direktno u GDPR, odnosno pod opštu regulaciju zaštite podataka.

Prema nacrtu reforme, sajtovi možda više neće morati da traže izričit pristanak za postavljanje kolačića za praćenje - mogao bi da važi „opt‑out“, odnosno da se kolačići podrazumevano prihvataju, osim ako korisnik ne odabere drugačije.

Foto: Shutterstock

Kraj stalnom kliktanju

Cilj je da korisnici ne moraju stalno da klikću „Prihvatam / Odbijam“ na svakom sajtu. Umesto toga, izbor kolačića bi mogao da se podesi jednom — preko podešavanja u pretraživaču (browseru) ili operativnom sistemu.

Za kolačiće koji služe „niskorizičnim“ funkcijama (na primer za statistiku posećenosti sajta ili bezbednost) predloženo je da ne moraju da imaju iskačuće prozore sa zahtevom za pristanak.

Foto: Shutterstock

Izbor na duži rok trajanja

Kada jednom izaberete da prihvatite ili odbijete kolačiće, taj izbor bi bio zapamćen na najmanje šest meseci, odnosno sajt ne bi morao stalno da vam postavlja iznova isto pitanje kao do sada.

Predlaže se da pregledači (browseri) i operativni sistemi imaju standardizovane opcije koje direktno šalju tvoj izbor kolačića sajtovima („machine‑readable“).

Zašto je ovo važno?

Ove promene bi mogle da oslabe nivo kontrole koju korisnici trenutno imaju nad kolačićima i nadzorom preko njih što brine zagovornike privatnosti. S druge strane, EU tvrdi da je cilj da se smanji „umor od pristanka“ („consent fatigue“) i pojednostavi korisničko iskustvo.

Ako kolačići budu po defaultu (“opt‑out”), više vaših podataka može automatski da se prikuplja, osim ako vi to ne promenite. Korisnici možda neće razumeti da moraju da reaguju (da odbiju) i to može da smanji kontrolu nad podacima, pa organizacije za zaštitu privatnosti upozoravaju da ovakav model može značajno da oslabi prava korisnika.