Od kako je Valve prvi put predstavio Steam Machine, najveće pitanje koje je mučilo sve bilo je cena. Hardver iz Valva uvek izaziva uzbuđenje, ali ako Steam Machine bude preskup, mogao bi teško pronaći svoje mesto u dnevnim sobama ili, još gore, nestati iz istorije igara kao njegov prethodnik iz 2015. godine.

Gejmeri su se nadali da će uređaj imati cenu sličnu konzolama, što bi ga učinilo pristupačnim ulazom u PC gejming. Nažalost, najnovije izjave iz Valva sugerišu da Steam Machine neće ići tim putem, što fanove tera da preispitaju šta ovaj hardver zapravo predstavlja.

Valve potvrđuje cenu na nivou PC-a

Prema DigitalTrends-u, direktor hardvera Valva, Pierre-Loup Griffais, je na podcastu Friends Per Second nagovestio da će Steam Machine imati cenu više nalik gotovom PC-u nego tradicionalnoj konzoli. Ovaj pristup ga postavlja kao potpuno funkcionalan gejming PC, a ne kao povoljnu gejming kutiju.

Ova potvrda možda razočara neke, ali takođe jasno pokazuje namere Valva. Umesto da se takmiči samo cenom, kompanija izgleda fokusirana na pružanje kvalitetnog hardvera koji zadovoljava standarde PC-a, čak i ako to znači višu početnu cenu.

Zašto se konzole drugačije cene

Razlika između konzola i PC-a uglavnom leži u načinu određivanja cena. Proizvođači konzola često prodaju uređaje po ceni nižoj od proizvodnih troškova, nadoknađujući razliku kroz prodaju igara, pretplate i online servise. Ovaj pristup održava konzole pristupačnim dok kompanija na duže staze povraća investiciju.

Za Steam Machine ta strategija neće važiti. Valve neće smanjivati cenu hardvera, što znači da će cena uređaja odražavati stvarne komponente unutar njega. Potrošači treba da očekuju cenu uporedivu sa srednje rangiranim PC-om, a ne povoljnom konzolom.

Da li je Valve mogao da ponudi jeftiniju opciju?

Neki su tvrdili da bi Valve mogao subvencionisati Steam Machine, oslanjajući se na prodaju softvera i igara da nadoknadi razliku. Uostalom, kompanija već zarađuje većinu prihoda kroz Steam prodavnicu, što bi omogućilo nižu cenu uređaja bez gubitka profita.

Pierre-Loup Griffais, međutim, jasno je rekao da će Steam Machine biti „u cenovnom prozoru PC-a sa sličnim komponentama“. U suštini, kupci dobijaju gotov PC optimizovan za SteamOS, a ne uređaj po ceni konzole. Ovaj pristup stavlja naglasak na kvalitet hardvera, a ne agresivno snižavanje cena.

Posledice za gejmere

Iako cena na nivou PC-a može razočarati neke, ona takođe uklanja pritisak da se takmiči sa PS5 i Xbox Series X samo cenom. Ovo može rezultirati manjim kompromisima u komponentama i kvalitetu izrade, osiguravajući pouzdan i sposoban uređaj.

Ipak, neizvesnost ostaje dok Valve zvanično ne objavi cenu. Za sada, Steam Machine izaziva pomešana osećanja kod gejmera, uzbuđenje zbog potencijala hardvera, ali i zabrinutost zbog verovatne cene.

