Kineski proizvođač automobila BYD se oprašta od jedne od svojih najprepoznatljivijih karakteristika, rotirajućeg infotainment ekrana. Nekada inovativan detalj koji je privlačio pažnju, ekran koji se mogao okretati za 90 stepeni više se neće nalaziti u svim modelima BYD-a. Novi BYD Atto 2 dolazi sa fiksnim horizontalnim ekranom, što predstavlja značajnu promenu u dizajnu brenda.

Odluka pokazuje da BYD sada više vrednuje funkcionalnost nego vizuelni efekat. Iako su rotirajući ekrani bili atraktivni, stvarali su ograničenja za popularne integracije sa pametnim telefonima. Kako BYD širi svoje tehnološke partnerstva, pojednostavljivanje interfejsa postaje prioritet.

1/6 Vidi galeriju BYD Atto 2 je kompaktan, potpuno električni SUV sa Blade baterijom, “cell‑to‑body” konstrukcijom i autonomijom do oko 312 km (WLTP). Foto: Shutterstock

Zašto nije mogao da opstane

Prema rečima potpredsednice BYD-a Stele Li, rotirajući ekran, iako popularan, ometao je rad aplikacija kao što su Apple CarPlay i Android Auto. Ovi sistemi su široko korišćeni širom sveta, ali rade isključivo u horizontalnom režimu, što je činilo rotirajući ekran manje praktičnim.

Li je objasnila da je ekran u portretnom režimu prvobitno zamišljen kao praktičan za navigaciju ili korišćenje dok vozilo stoji. U praksi, međutim, funkcija je retko korišćena, što je više činilo novitet nego funkcionalni dodatak u svakodnevnoj vožnji.

Foto: Shutterstock

Nov standard sa horizontalnim interfejsom

Novi BYD Atto 2 je prvi model sa potpuno fiksnim horizontalnim ekranom, postavljajući standard za buduće BYD modele. Kompanija naglašava da ova promena omogućava bolje integracije sa Google i Apple servisima, poboljšavajući korisničko iskustvo bez kompromisa po pitanju praktičnosti.

Pojednostavljivanjem interfejsa, BYD želi da privuče širu publiku, posebno tehnološki osvešćene vozače koji žele besprekornu povezanost sa pametnim telefonom. Ovaj potez jasno pokazuje strategiju, funkcija pre stila.

Foto: Shutterstock

Partnerstva koja oblikuju BYD dizajn

Li je dodala da BYD ubrzava saradnju sa velikim tehnološkim kompanijama, uključujući Google i Apple. Ova partnerstva oblikuju razvoj infotainment sistema BYD-a, podstičući jednostavnije i kompatibilnije interfejse koji izbegavaju nepotrebnu komplikaciju.

Eliminacija rotirajućih ekrana deo je šireg napora da se standardizuje i modernizuje korisničko iskustvo. Prilagođavanjem široko korišćenim tehnološkim standardima, kompanija se pozicionira kao globalni igrač u dizajnu pametnih automobila.

Foto: BYD

Širenje u Evropi, strateška vizija BYD-a

Osim promene dizajna, BYD planira značajan rast na evropskom tržištu. Izvršni direktori kompanije nedavno su najavili planove da udvostruče broj maloprodajnih lokacija na kontinentu do 2026. godine, ciljajući približno 1.000 prodajnih mesta.

Ova ekspanzija pokazuje da BYD želi ne samo da inovira tehnološki, već i da ojača svoj globalni položaj. Kombinovanjem funkcionalnog dizajna sa ambicioznim tržišnim planom, BYD se priprema za novu fazu u svetu električnih vozila.

