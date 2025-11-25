Slušaj vest

Google Chrome je dugo bio poznat po svom klasičnom horizontalnom prikazu kartica, ali najnovija verzija Canary izdanja donosi značajnu promenu. Vertikalni tabovi, funkcija koju su pregledači poput Edge-a, Vivaldi-ja i Firefoxa već odavno implementirali, sada su dostupni i Chrome korisnicima.

Ova novina omogućava pregledanje velikog broja otvorenih stranica na organizovaniji način. Aktivacija je jednostavna, desnim klikom na traku sa tabovima bira se opcija “Show tabs to the side”, i sve kartice se automatski raspoređuju vertikalno sa leve strane ekrana.

Google Chrome na telefonu Foto: Shutterstock

Jednostavna aktivacija i preglednost

Za razliku od prethodnih eksperimenata, nova implementacija nije skrivena u kompleksnim podešavanjima. Sve funkcioniše odmah i bez potrebe za dodatnim trikovima. Korisnici mogu odmah videti sve prednosti vertikalnog rasporeda i jednostavno se prebacivati između tabova.

Vertikalni tabovi prikazuju naslove kartica u punoj širini, što znatno olakšava pronalaženje željene stranice. Pretraga kartica na vrhu panela dodatno ubrzava navigaciju, a ceo bočni meni može se „sklopiti“ kada nije potreban.

Tab grupe i fleksibilnost

Postojeće tab grupe i dalje funkcionišu besprekorno, nalaze se u donjem delu bočne trake, pa korisnici mogu da zadrže postojeću organizaciju kartica bez kompromisa. To znači jednostavno prebacivanje između grupisanih tabova bez gubitka preglednosti.

Ako korisniku ne odgovara vertikalni raspored, povratak na horizontalni prikaz je jednako jednostavan, opet preko opcije “Show tabs at the top”. Ova fleksibilnost čini novu funkciju praktičnom za sve tipove korisnika.

Foto: Shutterstock

Prednosti za moderne monitore

Vertikalni tabovi nisu samo vizuelna promena, već funkcionalno poboljšanje za široke ekrane. Horizontalnog prostora često ima dovoljno, dok vertikalna visina može biti ograničena, posebno kada se radi sa više otvorenih kartica.

Premeštanje tabova u bočnu traku oslobađa prostor na ekranu za sadržaj i olakšava rad sa velikim brojem otvorenih stranica. Ovo je naročito korisno za korisnike koji rade sa istraživačkim ili profesionalnim sajtovima, gde je preglednost ključna.

Foto: Shutterstock

Stabilnost i budućnost funkcije

Iako je funkcija još uvek u Canary fazi, testovi pokazuju da je implementacija stabilna i pouzdana. Sitni problemi mogu se javiti, ali iskustvo je već sada pozitivno.

S obzirom na aktivnu dostupnost u Canary izdanju, vrlo je verovatno da će vertikalni tabovi uskoro stići i u stabilnu verziju Chrome-a, čime će korisnici dobiti dugoočekivani dodatak koji olakšava pregledanje interneta i rad sa brojnim karticama.

