Slušaj vest

Humanoidni roboti su dugo bili deo naučne fantastike, ali danas kompanije širom sveta ubrzano rade na tome da ih pretvore u stvarnost. Tesla je pristupila svom robotu Optimus na način inspirisan Holivudom, dok druge startap kompanije tek predstavljaju svoje prve prototipe. Jedan od ovih novajlija, ruska kompanija AIDOL, u novembru je predstavila svog hodačkog humanoidnog robota, nadajući se da će impresionirati publiku svojim mogućnostima.

Premijera, međutim, nije prošla po planu. Nekoliko trenutaka nakon što je robot izašao na scenu i mahao novinarima, posrnuo je i pao, ističući koliko je izazovno razviti stabilnu mašinu koja hoda na dve noge. Incident je postao neočekivani spektakl, izazivajući i zabrinutost i fascinaciju publike.

Foto: printscreen YT

Haos na sceni nakon pada robota

Kada je robot pao, dvojica zaposlenih iz AIDOL-a odmah su ga podigli i uklonili sa scene. Još jedan zaposleni je pokušao da sakrije incident zavesom, ali se zavesa zaplela, ostavljajući publici gotovo neometan pogled na oborenog robota i rasute delove. Scena je bila dramatična i podsetnik na izazove u prezentovanju najsavremenije tehnologije.

Uprkos početnim problemima, kompanija ima ambiciozne planove za svog robota. Kada bude potpuno razvijen, robot će moći da hoda brzinom do 6 km/h i da radi autonomno do šest sati. Takođe će moći da komunicira kroz izraze lica, prikazujući 12 osnovnih emocija i razne mikroekspresije.

Foto: printscreen YT

AIDOL se pridružuje globalnoj trci robota

AIDOL nije sam u trci za humanoidne robote. Iako je prvi javni nastup protekao sa problemima, samo kreiranje robota koji može da hoda predstavlja značajan tehnički uspeh. Za poređenje, kada je Tesla prvi put predstavila Optimus, koristila je glumca u kostimu robota, umesto funkcionalnog stroja.

Od tada, Tesla je brzo napredovala, otkrivajući Optimus Gen 2 krajem 2023. godine. Američka kompanija i dalje ostaje jedno od najpoznatijih imena u humanoidnoj robotici, ali brojne međunarodne kompanije neprestano pomeraju granice, istražujući različite pristupe i sposobnosti.

Foto: Shutterstock

Od Boston Dynamics do Hanson Robotics

Nekoliko kompanija već je ostavilo svoj trag u humanoidnoj robotici. Atlas robot kompanije Boston Dynamics ističe se izuzetnim fizičkim sposobnostima, uključujući sposobnost da se podigne nakon pada i precizno manipuliše objektima. S druge strane, Hanson Robotics je fokusiran na stvaranje robota poput Sophia, koji su dizajnirani da vode realističan ljudski razgovor.

AIDOL se sada pridružuje ovom brzo rastućem globalnom pejzažu. Premijera možda nije uspela, ali direktor kompanije je naglasio da će tim učiti iz problema na koje je naišao, naglašavajući iterativnu prirodu razvoja veštačke inteligencije i robotike.

Rani razvoj veštačke inteligencije u praksi

AIDOL robot je još u ranoj fazi razvoja, a njegov AI sistem je dizajniran da uči iz grešaka, uključujući padove na sceni. Ovaj iterativni proces učenja je ključan za stvaranje robota koji mogu sigurno i efikasno da funkcionišu u stvarnom svetu.

Premijera je možda bila neuspešna, ali je pružila vredne podatke programerima. Analizom kvara, AIDOL može poboljšati dizajn i softver, približavajući se humanoidnom robotu koji može pouzdano da hoda, socijalno da interaguje i obavlja različite zadatke autonomno.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: