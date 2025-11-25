Slušaj vest

Ilon Mask je konačno lansirao dugo najavljivanu funkciju „O ovom nalogu“ na X-u, sa ciljem da korisnicima pruži veću transparentnost o tome s kim komuniciraju. Dok je prvobitno obećanje nagoveštavalo humor i slobodniji govor, novi panel ima ozbiljniju svrhu: otkrivanje porekla i istorije aktivnosti naloga.

Funkcija prikazuje ključne detalje naloga, kao što su datum pridruživanja, promene korisničkog imena i lokacija naloga. Iako deluje jednostavno, implikacije za političku diskusiju i uticaj na društvene mreže su mnogo značajnije od običnog alata za transparentnost.

1/2 Vidi galeriju X uvodi funkciju koja prikazuje poreklo i aktivnosti naloga Foto: X mreža

Strani politički nalozi otkriveni

Rani rezultati ove funkcije otkrili su iznenađujući trend: neki istaknuti američki politički komentatorski nalozi zapravo nisu smešteni u Sjedinjenim Državama. Nekoliko MAGA-naloga sa stotinama hiljada pratilaca, često citiranih u političkim debatama, potiče iz stranih zemalja.

Ovo otkriće postavlja pitanja o uticaju i autentičnosti. Korisnici koji su pretpostavljali da ovi nalozi odražavaju domaći politički sentiment sada se suočavaju sa realnošću da neki komentari dolaze od stranih aktera, koji potencijalno žele da utiču ili provociraju raspravu u američkoj politici.

Foto: Shutterstock

Amplifikacija od strane Maska

Ilon Mask, najpraćeniji korisnik na X-u, često deli sadržaj ovih naloga sa strane. Time im, nehotice, daje ogromnu platformu, povećavajući njihov doseg na milione pratilaca i potencijalno pojačavajući njihov uticaj na javno mnjenje.

Ova dinamika naglašava napetost između slobode govora i uticaja. Čak i ako su nalozi strani, Maskovo deljenje znači da njihove poruke mogu dominirati domaćim razgovorima, što postavlja pitanja o tome koliko lako online retorika može oblikovati političke narative.

Foto: Shutterstock

Transparentnost naspram stvarnog uticaja

Otkrivanje lokacija naloga verovatno neće u osnovi promeniti političko ponašanje na mreži. Pristalice MAGA pokreta mogu to videti kao znak globalnog angažmana u američkoj kulturi, dok protivnici mogu ovo tumačiti kao dokaz strane manipulacije. U svakom slučaju, svakodnevne političke rasprave verovatno neće usporiti, a viralne kontroverze, posebno one koje uključuju Trampa, nastaviće da dominiraju platformom.

Ipak, funkcija predstavlja korak ka većoj transparentnosti. Pružanjem korisnicima verifikovanih informacija o poreklu naloga, X omogućava ljudima da donose informisanije odluke o tome kojim glasovima verovati i s kojima diskutovati u političkim temama.

Foto: Shutterstock

Izazovi i put napred

X priznaje da funkcija još uvek prolazi kroz dorade. Nalozi koji koriste VPN ili druge metode maskiranja lokacije mogu prikazivati pogrešne lokacije, što ograničava efikasnost sistema u nekim slučajevima. Međutim, dugoročni cilj je jasan, omogućiti korisnicima pouzdan način da provere autentičnost i smanje uticaj stranih agitatora.

Kako platforma unapređuje sistem, korisnici će eventualno dobiti precizniji alat za kvalifikaciju i proveru političkog komentara. Iako možda neće potpuno eliminisati manipulaciju, funkcija postavlja presedan za veću odgovornost i informisanije učešće na društvenim mrežama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: