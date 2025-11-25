Slušaj vest

Skandal oko Mete uzdrmao je svet društvenih mreža, otkrivajući kako kompanija navodno žrtvuje bezbednost dece zarad profita. Dokumenti pokazuju da su upozorenja zaposlenih često ignorisana, dok su maloletni korisnici ostavljeni u opasnom okruženju.

- Bezbednost dece mi nije prioritet! Imam druge stvari na koje sam fokusiran, poput izgradnje metaverzuma, rekao je Mark Zakerberg, prema sudskim dokumentima.

Foto: Profimedia

Meta u epicentru jakih optužbi

Najnoviji sudski podnesak u velikoj tužbi otkrio je sliku Mete koja deluje zastrašujuće čak i za standarde globalnih tehnoloških giganata. Iako su u procesu pomenuti i TikTok, Google i Snapchat, upravo se Meta našla u epicentru najtežih, najdetaljnijih i najporaznijih optužbi.

Više od 1.800 tužilaca, među kojima su roditelji, škole i državni tužioci, tvrde da je Meta godinama svesno obmanjivala javnost, gurajući maloletne korisnike u okruženje koje je kompanija znala da je duboko štetno. Optužuju je da je zaštitu dece žrtvovala zarad profita i rasta, dok je rizike skrivala kao da su beznačajni.

Foto: Shutterstock

Namerno oslabljena zaštita dece

Prema navodima tužbe, sigurnosni sistemi Instagram i Facebookplatformi nisu samo zakazivali, već su, kako se tvrdi, bili namerno oslabljeni. Sudski dokumenti prikazuju sliku kompanije koja je svesno stavljala maloletne korisnike u opasnost, dok je rast angažovanja tinejdžera posmatrala kao vredniji od njihove bezbednosti.

Time navodi da je Instagramov AI sistem iznova dopuštao prolaz sadržajima povezanima sa seksualnim zlostavljanjem dece i poremećajima ishrane. Istovremeno, ručno prijavljivanje takvih sadržaja bilo je gotovo nemoguće, dok je prijava spama bila trivijalna. Posebno uznemirujuće deluje optužba da je Instagram primenjivao sistem od čak 17 prekršaja za naloge umešane u trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.

Foto: Shutterstock

Svest na vrhu - fokus na drugoj strani

Sudski dokumenti tvrde da je Mark Zakerberg bio potpuno upoznat sa opasnostima još 2017. godine. Umesto reakcije, navodi se da je izabrao da se fokusira na izgradnju metaverzuma, projekta koji je u međuvremenu progutao desetine milijardi dolara. Njegova poruka u kojoj navodno kaže da bezbednost dece nije među prioritetima u poređenju sa tim projektom zvuči kao hladan udarac u stomak svakom roditelju.

Reuters navodi da su čak i visoki zvaničnici u kompaniji, poput Nika Klega, očajnički pokušavali da ubede Zakerberga da uloži više u zaštitu dece. Prema tužbi, ti apeli su sistematski ignorisani, dok je projekat metaverzuma nastavljao da raste uprkos ogromnim finansijskim gubicima.

Foto: May James / Zuma Press / Profimedia

Aktivno zaobilaženje sopstvenih pravila

Optužbe u podnesku ne govore samo o neaktivnosti, već i o aktivnom podrivanju sopstvenih bezbednosnih standarda. Kada je interna studija 2018. otkrila da 40 odsto američke dece uzrasta od 9 do 12 godina koristi Instagram svakodnevno, navodno je odlučeno da se ta deca ne zaštite, već da se ciljaju još intenzivnije.

Dokument navodi da su se korisnicima slala obaveštenja dok su bili u školi, koristeći podatke o lokaciji, verovatno sa ciljem povećanja angažovanja. Paralelno, istraživački timovi počeli su da proučavaju psihologiju dece od 5 do 10 godina, razmatrajući funkcije namenjene uzrastima za koje platforma uopšte ne bi smela da bude dostupna.

Mobilni telefon, tinejdžerka Foto: Shutterstock

Poređenje ne oslikava pravu ozbiljnost

Unutrašnja komunikacija zaposlenih otkriva da je čak i osoblje unutar Mete bilo šokirano pravcem u kom se kompanija kreće. Jedan zaposleni uporedio je ciljanje jedanaestogodišnjaka sa taktikama duvanskih kompanija koje su godinama pokušavale da „navuku decu dok su mlada“. Uporedbe ovog tipa retko kada zvuče ubedljivo, ali ovde deluju alarmantno realno.

Advokat tužilaca Previn Voren izjavio je da Meta dizajnira proizvode za koje zna da su zavisnički i štetni za decu. Poređenje sa duvanskom industrijom nije upotrebljeno kao hiperbola, već kao surovo poređenje dve industrije koje su, prema njegovim rečima, profit stavljale iznad mladih života.

