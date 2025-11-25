Slušaj vest

Napredni AI alati za generisanje slika, poput Google-ovog Nano Banana Pro, sada omogućavaju stvaranje hiperrealističnih vizuala koji liče na stvarne dokumente, pasoše, lične karte i druge lične identifikacije. Ljudi širom sveta već eksperimentišu sa ovim tehnologijama, a posledice mogu biti ozbiljne i dalekosežne.

Stručnjaci upozoravaju da ovakva dostupnost alata znači da praktično bilo ko može kreirati lažne dokumente i koristiti ih za prevare, krađu identiteta ili kriminalne aktivnosti. Realizam koji impresionira korisnike postaje oružje u pogrešnim rukama.

Foto: Shutterstock

Realizam postaje opasan

Nano Banana Pro je neverovatno precizan u kreiranju portreta i dokumenata, čak dodaje lične detalje, fotografije i karakteristike koje izgledaju potpuno autentično. Korisnici su pokazali kako AI može pretvoriti profesionalne profile u stilizovane vizuale, ali ti isti alati omogućavaju i proizvodnju lažnih identiteta u nekoliko klikova.

Ono što je nekada bilo nezamislivo, falsifikovanje dokumenata visoke verodostojnosti, sada je dostupno svima sa osnovnim znanjem kako da koriste AI. Ovo naglašava hitnu potrebu za regulativom i kontrolom pristupa ovakvim tehnologijama.

Foto: Shutterstock

Zaštite postoje - ali nisu dovoljne

Google je pokušao da zaštiti generisane slike vodenim žigovima i SynthID oznakama, kako bi razlikovao AI kreacije od stvarnih dokumenata. Ali stručnjaci upozoravaju da ovo nije prepreka za one koji žele da zloupotrebe tehnologiju. Vodeni žigovi se mogu ukloniti, a SynthID markeri nisu vidljivi golim okom.

U praksi, čak i diskretni AI generisani dokumenti mogu prevariti ljude, institucije i sisteme provere identiteta. Svaka štampana ili brzo prikazana falsifikovana karta može biti iskorišćena u kriminalne svrhe, što čini problem šokantno stvarnim.

Foto: Shutterstock

Etika i regulativa kasne za tehnologijom

Ovo nije izolovan slučaj, AI modeli širom sveta već su generisali lažne lične karte i dokumente. Kompanije poput Google-a pokušavaju da blokiraju generisanje osetljivih sadržaja, ali falsifikovanje identiteta ostaje slaba tačka.

Stručnjaci upozoravaju da trenutni sistemi etike i regulative ne prate tempo razvoja AI. Bez hitnih zakonskih okvira i globalne koordinacije, masovno generisanje lažnih dokumenata može postati svakodnevna pretnja.

AI, Chat GPT aplikacija Foto: Shutterstock

Inovacija nosi opasnu odgovornost

Iako AI generatori slika otvaraju neverovatne kreativne mogućnosti, oni sada nose i ozbiljnu odgovornost. Svako može kreirati verodostojne lažne dokumente, što znači da je svet suočen sa potencijalno masovnim problemom identitetskih prevara.

Rešenje leži u regulativi, transparentnosti i odgovornom korišćenju AI tehnologija. Ako ne postoji kontrola, moćni alati koji su zamišljeni da inspirišu kreativnost mogu se pretvoriti u sredstvo masovnog kriminala.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: