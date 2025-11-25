Slušaj vest

Automobilska filijala kineskog tehnološkog giganta Xiaomija napravila je značajan iskorak u tehnologiji električnih vozila, otkrivši unapređeni sistem pomoći vozaču, Xiaomi HAD Enhanced Edition. Novi sistem koristi najnapredniju veštačku inteligenciju kako bi vožnju učinio bezbednijom i intuitivnijom, spajajući ljudsko prosuđivanje sa preciznošću mašine.

U srcu ove nadogradnje nalazi se “world model” koji omogućava automobilu da predviđa događaje na putu, simulirajući donošenje odluka iskusnog vozača. U kombinaciji sa učenjem pojačanjem i treningom na 10 miliona stvarnih video snimaka vožnje, sistem postavlja novu lestvicu u segmentu autonomne pomoći u EV vozilima.

Foto: Shutterstock

Predviđanje puta uz pomoć AI

“World model” je ono što Xiaomi čini drugačijim. Za razliku od tradicionalnih sistema pomoći vozaču koji reaguju pasivno, ova AI predviđa šta bi moglo da se dogodi, prilagođavajući brzinu i položaj automobila pre nego što nastane opasnost. Drugim rečima, automobil “misli unapred” poput čoveka, ali sa brzinom reakcije koju ljudski vozač ne može da dostigne.

Ovaj pristup odražava sve veći trend među kineskim proizvođačima EV-a koji razvijaju end-to-end tehnologije vožnje. Xiaomi, međutim, pomera granice tako što imitira ljudsko ponašanje za volanom, stvarajući sistem koji je i pametan i izuzetno responzivan u realnim uslovima saobraćaja.

Foto: Shutterstock

Inovacija vođena podacima

Snaga HAD Enhanced Edition sistema leži u ogromnoj količini podataka za trening. Sa 10 miliona klipova koji prikazuju različite saobraćajne situacije, AI je naučila da se nosi sa kompleksnim okolnostima efikasnije nego ikada pre. Ovaj opsežni dataset osigurava da odluke sistema budu informisane, konzistentne i pouzdane.

Tehnički uspehi Xiaomija se ne završavaju na automobilima. ViSE algoritam, koji pokreće “world model”, pobedio je na profesionalnom izazovu ICCV 2025, dok je njihov generativni model Genesis prihvaćen na NeurIPS, jednoj od najprestižnijih konferencija u oblasti veštačke inteligencije. Ovi rezultati potvrđuju vodeću poziciju kompanije u primenjenoj AI tehnologiji.

Foto: Shutterstock

Bezbednosna unapređenja koja prave razliku

Xiaomi HAD Enhanced Edition donosi stvarna unapređenja bezbednosti na putevima. Sistem Autonomous Emergency Braking (AEB) je dodatno poboljšan i sada reaguje brže i preciznije, pružajući vozačima kritičnu prednost u potencijalnim sudarima.

Pored toga, uveden je potpuno novi sistem Automatic Emergency Steering (AES), koji omogućava vozilu da automatski menja pravac ako samo kočenje nije dovoljno. Ipak, Xiaomi naglašava da vozači moraju i dalje ostati potpuno pažljivi, jer ovi sistemi služe kao pomoć, a ne kao zamena za ljudsko vođenje.

Foto: Shutterstock

Ambiciozne investicije i stručnost

Za ove inovacije stoji ogromna posvećenost istraživanju i razvoju. Xiaomi EV planira da samo ove godine uloži oko milijardu evra u AI inovacije, uz tim od preko 1.800 stručnjaka, među kojima je 108 doktora nauka.

Ovakav nivo ulaganja pokazuje koliko je kompanija posvećena unapređenju autonomne vožnje. Kombinovanjem dubokog znanja i velikih eksperimenta, Xiaomi razvija sisteme koji nisu samo tehnički napredni, već i praktično efikasni na stvarnim putevima.

Foto: printscreen YT

Usvajanje od strane korisnika i stvarni uticaj

Odgovor vozača je izuzetno pozitivan. Više od 90% vlasnika Xiaomijevih električnih vozila aktivno koristi HAD funkcije, što pokazuje visok nivo poverenja u sistem.

Tehnologija je već sprečila procenjenih 457.000 potencijalnih nesreća, pokazujući da ove inovacije nisu samo teorijske, već imaju stvarni uticaj na svakodnevnu vožnju. Sa redovnim nadogradnjama i besplatnim pristupom za sve Xiaomijeve EV modele, kompanija i dalje jača svoju poziciju na konkurentnom tržištu električnih vozila.

