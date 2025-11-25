Slušaj vest

Evropski parlament predlaže stroga pravila za korišćenje društvenih mreža među decom i tinejdžerima. Preporuka je da platforme u potpunosti budu zatvorene za korisnike mlađe od 13 godina, dok oni između 13 i 16 godina mogu da ih koriste samo uz saglasnost roditelja.

Hrvatska poslanica Biljana Borzan predstavila je Izveštaj o zaštiti maloletnika na internetu i upozorila na ozbiljne rizike digitalnog okruženja za mentalno zdravlje mladih. Prema njenim rečima, ovo je prvi put da Evropski parlament pokreće ovako sveobuhvatnu inicijativu koja direktno reguliše upotrebu društvenih mreža kod dece.

Foto: Shutterstock

Mentalno zdravlje mladih

Statistike pokazuju zabrinjavajuće trendove, sve više dece između 11 i 15 godina prijavljuje osećaj nesreće, posebno devojčice, kod kojih je gotovo polovina nezadovoljna svojim emocionalnim stanjem. Borzan ističe da je ovo direktna posledica prekomernog vremena provedenog online.

Istraživanja pokazuju i drastičan pad socijalne interakcije uživo. Dok su tinejdžeri ranije provodili prosečno dva i po sata dnevno družeći se, danas je to vreme smanjeno na samo 40 minuta. Istovremeno, mnogi spavaju manje od sedam sati, a odlažu i ključne životne korake poput prve veze ili polaganja vozačkog ispita.

Foto: Shutterstock

Samoubistva i samopovređivanje

Podaci britanskog časopisa The Economist ukazuju na porast samopovređivanja i samoubistava među mladima, dok se statistike EU poklapaju, samoubistvo je češći uzrok smrti maloletnika nego saobraćajne nesreće. Ovi trendovi predstavljaju ozbiljan signal da mentalno zdravlje mladih mora postati prioritet u digitalnoj politici.

Borzan upozorava da je u pitanju društvena kriza sa višestrukim uzrocima, od socijalnih promena do uticaja digitalnih platformi. “Mladi provode do sedam sati dnevno na internetu, stalno proveravaju telefon, a skoro polovina njih je online konstantno. Čak i pola sata manje dnevno može imati ogroman pozitivan efekat na mentalno zdravlje,” naglasila je ona.

Foto: Shutterstock

Digitalni dizajn i zavisnost

Evropski parlament ne planira samo ograničenje starosti korisnika. U izveštaju se predlaže i zabrana dizajna društvenih mreža koji stvara zavisnost, uključujući beskonačno skrolovanje, automatsko pokretanje videa i nepotrebne notifikacije. Takođe, predlaže se zabrana korišćenja podataka mladih za ciljano oglašavanje.

Cilj je da se smanji pritisak koji digitalne platforme stvaraju i da se mladima omogući zdraviji odnos sa tehnologijom. “Poslovni modeli velikih kompanija često ignorišu štetne posledice po mentalno zdravlje mladih, a Evropski parlament želi da to promeni,” objasnila je Borzan.

Foto: Profimedia

Evropski parlament i zakon za zaštitu dece

Ova inicijativa predstavlja veliki politički korak sa širokim konsenzusom među poslanicima. Novi zakon, koji se očekuje krajem naredne godine, trebalo bi da uvede konkretne norme i obaveze za digitalne platforme u cilju zaštite maloletnika.

Borzan naglašava da je važno stvoriti okruženje u kojem mladi mogu koristiti tehnologiju bez rizika po mentalno zdravlje. “Evropski parlament želi da stane na put zloupotrebi i prekomernom uticaju digitalnih platformi na našu decu,” zaključila je poslanica.

