Šok u San Francisku, OpenAI je u potpunosti zaključao svoje kancelarije nakon što je primio ozbiljnu pretnju nasiljem. Dok svet raspravlja o potencijalno katastrofalnim efektima AI na ekonomiju, mentalno zdravlje i planetu, strah je napokon izašao sa interneta i ugrozio stvarni život ljudi. Radnici su, kažu izvori, evakuisani dok se procenjuje nivo opasnosti.

Interni Slack zapis, objavio je Wired, otkriva da je član grupe StopAI navodno planirao da nanese fizičku štetu zaposlenima. “Ranije je bio na lokaciji naših kancelarija u San Francisku,” navodi se u poruci, što naglašava koliko je situacija ozbiljna i neposredna.

Misterija koja trese aktivističku scenu

Iako Wired nije imenovao osobu, City Journal sumnja da je u pitanju Sem Kirčner, jedan od osnivača StopAI, organizacije koja traži trajnu zabranu AI. Pretnja je navodno usledila usred haosa unutar grupe, gde su sukobi ličnih interesa eskalirali do opasnog nivoa.

StopAI se žestoko distancirao od Kirčnera i ponovio da je grupa “duboko posvećena nenasilju”. Ipak, Kirčner je na društvenim mrežama naveo da više nije član grupe, što baca senku na čitav incident i podgreva nagađanja o tome ko zapravo stoji iza pretnji.

Haos unutar grupe koji je ugrozio OpenAI

Prema izveštajima, Kirčner je navodno napao kolegu u grupi koji mu je odbio pristup sredstvima. StopAI opisuje njegovo ponašanje kao “volatilno i nepredvidivo”, uz strah da bi mogao pribaviti oružje i iskoristiti ga protiv kompanija koje razvijaju superinteligentni AI.

Ovaj haos u aktivističkim redovima pokazuje da i mirni pokreti ponekad skrivaju ekstremnu opasnost. Jedan pojedinac može potpuno promeniti tok protesta i pretvoriti ga u noćnu moru za kompanije i njihove zaposlene.

Aktivisti prelaze sve granice

StopAI je poznat po ekstremnim protestima, uključujući štrajk glađu i direktne konfrontacije pred kancelarijama AI kompanija. Nedavno su izazvali još veću pažnju kada su reagovali na subpoena koju je Sem Altman, CEO OpenAI-a, primio od javnog branioca San Franciska.

Ovi dramatični potezi pokazuju da aktivisti više ne ograničavaju svoj protest na teorije i online rasprave. Granica između demonstracija i pretnji je nestala, a svaki korak može biti katastrofalan.

Digitalna debata postaje stvarnost

Zaključavanje OpenAI-a je upozorenje, debate o veštačkoj inteligenciji više nisu apstraktne. Kada ideologija preraste u potencijalnu fizičku pretnju, kompanije moraju da reaguju ekspresno.

Kako AI napreduje, ovakvi incidenti mogu postati svakodnevica, naglašavajući da se etika, bezbednost i tehnologija sudaraju na najdramatičniji način. Sada je jasno, AI više nije samo problem za stručnjake, već pitanje života i smrti u modernom svetu.

