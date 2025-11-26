Slušaj vest

WiFi 7 je stigao na tržište s obećanjima o brzinama koje zvuče kao iz budućnosti. Kutije rutera su futurističke, reklame naglašavaju gigabitne performanse, a entuzijasti tvrde da je ovo trenutak za nadogradnju. Na prvi pogled, sve deluje kao tehnološki skok koji će promeniti kućne mreže.

Ali stvarnost je znatno složenija, za prosečnog korisnika WiFi 7 još uvek nije način da instantno dobije brži internet. Postoje ograničenja koja se ne mogu preskočiti kupovinom samo najnovijeg rutera.

Foto: Shutterstock

Brzina na papiru, zašto nećete iskusiti 46Gbps

WiFi 7 može da postigne teorijskih 46Gbps, zvuči neverovatno. Međutim, u većini domova stvarne brzine zavise od paketa koje nudite provajderi. Čak i ako imate najskuplji model na tržištu, vaš internet i dalje neće doseći takve brojke.

Drugim rečima, kupovina rutera sa oznakom WiFi 7 ne znači automatski bržu mrežu, teoretske performanse često ostaju samo u marketingu jer infrastruktura i korisnički paketi još nisu spremni za novi standard.

Foto: Shutterstock

Stari uređaji ne prate novi standard

Još jedan problem je kompatibilnost. Većina uređaja proizvedenih pre sredine 2024. godine nema podršku za WiFi 7. Telefon ili laptop iz prethodne generacije neće moći da iskoriste prednosti novog standarda, bez obzira na to koliko je ruter skup.

I dok se lista kompatibilnih uređaja polako širi tokom 2025. godine, većina korisnika još uvek koristi starije rutere i uređaje, bez nove opreme prednosti WiFi 7 ostaju van domašaja prosečnog korisnika.

Foto: Shutterstock

“WiFi 7” po nižoj ceni često nije pravi WiFi 7

Na tržištu se pojavljuju povoljniji ruteri koji tvrde da nude WiFi 7, ali kriju ključnu informaciju, mnogi od njih ne podržavaju 6GHz opseg. To znači da funkcija Multi Link Operation, koja omogućava istovremeno korišćenje više frekvencija, praktično ne postoji na ovim modelima.

Bez 6GHz kanala takođe se gubi širina frekvencija od 320MHz, što je jedna od glavnih prednosti WiFi 7. Drugim rečima, takvi modemi tehnički nose naziv WiFi 7, ali u praksi ne pružaju očekivanu brzinu i stabilnost.

Foto: Shutterstock

Kada će WiFi 7 zaista imati smisla?

WiFi 7 donosi bolje frekvencije, pametniju distribuciju podataka i unapređenu sigurnost, te je dizajniran da postane osnova kućnih mreža budućnosti. Tehnički je standard spreman za velike promene, ali trenutno infrastruktura i uređaji još nisu usklađeni.

Za prosečnog korisnika, WiFi 7 je još uvek više obećanje nego stvarnost. Dok provajderi ne počnu da nude pakete koji koriste pun kapacitet novog standarda i dok uređaji starih generacija ne budu kompatibilni, nadogradnja rutera neće doneti željeni efekat.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: