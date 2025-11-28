Slušaj vest

Google je napravio veliki korak ka povezivanju Android i iOS uređaja. Njihova unapređena funkcija Quick Share sada omogućava Pixel telefonima da direktno razmenjuju fajlove sa iPhone‑ovima, iPad‑ovima i Mac računarima, bez posredovanja servera. Rezultat je brži prenos i veća privatnost korisnika.

Za razliku od tradicionalnog deljenja preko oblaka, Quick Share koristi peer-to-peer konekcije. Fajlovi se šalju direktno sa jednog uređaja na drugi, što znači da podaci ne ostaju na eksternim serverima. Apple uređaji moraju imati uključeni AirDrop u režimu „Everyone for 10 minutes“ da bi veza funkcionisala bez problema.

Pixel 10 dobija prvi pristup

Nova funkcija koja omogućava deljenje fajlova između platformi trenutno je dostupna samo za Pixel 10 seriju, uključujući Pixel 10, 10 Pro i 10 Fold. Google je ovo predstavio kao prvi korak ka jednostavnoj i sigurnoj razmeni podataka između različitih ekosistema.

Izvori iz industrije, uključujući TechCrunch i Android Authority, navode da Google planira da proširi podršku i na druge Android uređaje, posebno one sa Snapdragon čipsetima. Ovo je signal da kompanija želi univerzalnu interoperabilnost u mobilnom deljenju fajlova.

Quick Share nadogradnje

Osim povezivanja sa Apple uređajima, Quick Share je dobio i unapređen interfejs. Novi dizajn olakšava selektovanje i slanje više fajlova odjednom, čineći proces bržim i intuitivnijim za Android korisnike.

Još jedno praktično poboljšanje je mogućnost korišćenja mobilnih podataka pri slanju fajlova. Korisnici više nisu ograničeni samo na Wi-Fi mreže, što donosi dodatnu fleksibilnost za razmenu podataka u pokretu.

Privatnost i brzina na prvom mestu

Peer-to-peer prenos fajlova nije važan samo zbog brzine on takođe povećava privatnost. Držanjem fajlova van cloud servera smanjuje se rizik od neovlašćenog pristupa ili hakovanja, što je odavno jedna od glavnih briga korisnika mobilnih uređaja.

Za Apple korisnike, uključivanje AirDrop-a na kratko vreme omogućava sigurnu vezu, ali i dalje omogućava razmenu između platformi. Ova kombinacija brzine, privatnosti i praktičnosti pokazuje da Google stavlja korisnika u prvi plan.

Ka univerzalnom standardu

Konačni cilj Google-a je da Quick Share postane standard za trenutnu i sigurnu razmenu fajlova, ne samo unutar Android uređaja, već i u interakciji sa Apple proizvodima. Ako uspe, ovo bi moglo postaviti novi standard u mobilnoj interoperabilnosti.

Kako tehnologija bude dostupna na većem broju uređaja, razmena fotografija, video‑zapisa i dokumenata između telefona i računara mogla bi postati jednostavna bez kablova i uploadovanja u oblak, samo trenutni prenos fajlova.

