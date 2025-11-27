Slušaj vest

YouTube uvodi eksperimentalnu funkciju pod nazivom „Vaš prilagođeni feed“, koja korisnicima omogućava veću kontrolu nad sadržajem koji vide na početnoj stranici. Korišćenjem veštačke inteligencije, platforma želi da prevaziđe model preporuka “jedna veličina za sve” koji je dominirao godinama. Rani testeri će opciju videti kao dugme pored standardnog Home taba, što im omogućava da prilagode koje video snimke algoritam stavlja u prvi plan.

Ovaj potez prati širi trend u tehnologiji: personalizacija više nije samo “lepa opcija”, već postaje standard. Kako generativna AI preuzima centralnu ulogu, kompanije od streaming platformi do društvenih mreža trude se da korisnicima omoguće veći uticaj na sadržaj koji vide, a YouTube izgleda da vodi u toj trci.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše prilagođeni feed

Nova funkcija je jednostavna u svojoj suštini. Korisnici koji su deo eksperimenta mogu kliknuti na dugme „Vaš prilagođeni feed“ i uneti svoje zahteve da bi uticali na preporuke algoritma. Ti zahtevi mogu uključivati žanrove, kreatore ili teme, što omogućava korisnicima da praktično kreiraju svoj Home feed. YouTube navodi da je cilj da svako lako oblikuje svoje preporuke bez komplikovanih podešavanja.

Na primer, osoba zainteresovana za kulinarske tutorijale ili indie muziku može uneti kratak zahtev i odmah videti relevantnije video snimke. Ideja je da se prevaziđe jaz između korisničke namere i algoritamskih sugestija, pružajući gledaocima osećaj kontrole koji standardni Home feed retko pruža.

Foto: Shutterstock

Odjeki AI vizije Ilona Maska

Ako ova ideja zvuči poznato, postoji razlog: Ilon Mask je već najavljivao sličnu AI funkciju za X, pokretanu Grok AI-jem. Mask je obećao da će AI na kraju zameniti podrazumevani sistem preporuka X-a, omogućavajući korisnicima da direktno utiču na sadržaj koji vide. YouTube-ov eksperiment deluje kao paralelni pristup, možda čak i ispred Mask-ove implementacije.

Iako su dve platforme odvojene, sličnost ukazuje na sve veći fokus na AI kao alat za personalizaciju. Takmičenje u pružanju feed-a koji korisnik sam definiše moglo bi redefinisati način na koji ljudi konzumiraju online sadržaj i postaviti nova očekivanja na društvenim mrežama i platformama za striming.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Posledice za gledaoce i kreatore

Ako „Vaš prilagođeni feed“ postane dostupan svim korisnicima, mogao bi promeniti način na koji ljudi koriste YouTube. Gledaoci više ne bi bili u potpunosti prepušteni algoritmu platforme i mogli bi aktivno oblikovati svoje iskustvo. To može dovesti do zadovoljavajućeg i zanimljivijeg iskustva, posebno za korisnike koji smatraju da standardne preporuke ne zadovoljavaju njihove interese.

Za kreatore, međutim, promena može značiti prilagođavanje strategije kako bi ostali vidljivi u okruženju vođenom korisničkim zahtevima. Video snimci koji odgovaraju određenim ključnim rečima ili temama mogli bi dobiti veći značaj, dok sadržaj koji je prethodno imao dobar domet zahvaljujući algoritmu možda vidi promene u dosegu. Niche kreatori posebno mogu pronaći nove prilike za rast publike.

Foto: Shutterstock

Pomak ka personalizovanom sadržaju

Jedna od zanimljivih mogućnosti je da AI personalizacija može pomoći manjim ili nišnim kanalima da dobiju pažnju. Kao što je Mask naglasio za X, omogućavanje korisnicima da direktno utiču na AI moglo bi demokratizovati otkrivanje sadržaja, smanjujući dominaciju velikih mainstream naloga.

Ako eksperiment uspe, mogao bi označiti širi trend u kojem platforme više fokus stavljaju na feedove koje definiše korisnik, a ne na neprozirne algoritme. Za gledaoce, ovo znači relevantniji sadržaj; za kreatore, podsticaj za inovacije i razumevanje korisničkih zahteva. Efekti ovakvog pristupa mogli bi redefinisati kreiranje i konzumaciju sadržaja u narednim godinama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: