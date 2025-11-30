Istina o životu srpskih programera: Prošlo je "zlatno doba", evo šta ih čeka
Faktori poput inflacije, globalnih političkih previranja i restrukturiranja kompanija doveli su do naglog smanjenja broja radnih mesta u IT indsutriji koja, bez obzira na nepovojne prilike, zbog svog konstantnog razvoja, neosporivo i dalje ima veliku potrebu za kvalitetnim programerima.
Perspektiva ovog zanimanja još uvek se kotira kao odlična, kao i uslovi rada, što su upravo glavni razlozi zbog kojih mlade privlači IT karijera. Ipak, postoji jedan problem koji je sve prisutniji kako u svetu, tako i kod nas.
Stanje se pogoršava iz meseca u mesec
Još od početka godine prisutna su otpuštanja u velikim kompanijama, pa je tako i prethodni mesec bio još jedan u lancu otpuštanja u IT industriji, što je neminovan dokaz da se tržište rada menja iz korena. Više od 20.600 tehnoloških radnika izgubilo je posao u 34 kompanije, što je rast od 7 odsto u odnosu na septembar. Iako brojke nisu rekordne, trend jasno pokazuje novi obrazac koji izgleda ovako: AI ne samo da zamenjuje radnike, već odlučuje ko dobija priliku da radi.
Dok kompanije iz meseca u mesec smanjuju troškove, najviše stradaju početnici, odnosno juniori i mediori. Ovo znači da ulazne pozicije polako nestaju, dok seniori ostaju, jer su potrebni da nadgledaju AI sisteme.
Srpska tech industrija nije pošteđena
Podaci beleže preko 20 odsto manje oglasa za IT poslove u odnosu na prethodnu godinu, a koliko kriza uzima maha možda najbolje svedoče plate programera koje uopšte više ne odskaču kao što je to bio slučaj npr. u doba kovida.
Dugotrajna kriza u domaćoj IT industriji posledica je, pre svega, makroekonomskih faktora, političke situacije i zavisnosti srpske IT industrije od globalnih ekonomija kao što je SAD, koja je najviše pogođena krizom.
Šta je sa platama?
Ulaganja u digitalizaciju i IT projekte smanjuju se iz godine u godinu, pa je neosporno da srpki programeri ne žive kao ranije.
Na osnovu izveštaja sa početka godine, prosečna plata programera u Srbiji iznosi 282.562 dinara, što odgovara približno 1.200 evra.
Ova suma varira zavisno od specijalizacije i godišnjeg iskustva. Junior programeri, koji su tek na početku svoje karijere, obično zarađuju između 985 i 1.044 evra, s medianom od 928 evra. Medior programeri ostvaruju plate između 1.574 i 1.670 evra, dok senior programeri zarađuju mnogo više, uz plate koje se kreću između 2.295 i 2.490 evra.
Kraj za “remote job”
Podaci i navedene razlike u platama na IT tržištu u Srbiji opet jasno idu u korist programera sa više iskustva i specijalizacija, što implicira da će mladim “ajtijevcima” sve teže biti da pronađu posao sa adekvatnom zaradom.
Još jedan problem na tržištu programera predstavlja i trend smanjenja rada od kuće imajući u vidu da sve veći broj firmi prelazi na hibridan način rada i od svojih zaposlenih očekuju da na posao dolaze minimum tri dana nedeljno, što ne ide u prilog mnogima koji su godinama radili iz svojih domova.
