Slušaj vest

Roblox, jedna od najpopularnijih gaming platformi na svetu koja broji milioni mladih korisnika, trenutno se nalazi pod ogromnim pravnim i društvenim pritiskom. Razlog? Seksualni predatori koji koriste Roblox kao svoje igralište, i hrabar aktivista koji je odlučio da ih razotkrije. Ali, kada je 22-godišnji Majkl, poznat na internetu kao Schlep, počeo da ukazuje na ove opasnosti, umesto da bude nagrađen za hrabrost, bio je zabranjen.

Schlep, sa više od 2,3 miliona pratilaca na YouTube-u, poslednje dve godine posvetio je lovu na predatore u Robloxu, postavljajući video snimke u kojima razotkriva kako predatori koriste igre da manipulišu decom. Njegovi radovi uzburkali su društvo, ali i na kraju doveli do toga da je njegov nalog potpuno suspendovan. Ovo nije samo pitanje o zaštiti dece, ovo je borba za istinu i integritet platforme koja navodno ne preduzima dovoljno da ih zaštiti.

Foto: Shutterstock

Roblox odgovara šutiranjem istine

Schlep je 8. avgusta dobio šokantno upozorenje: „Vaš nalog je suspendovan.“ Roblox je izjavio da se, iako razumeju njegovu nameru da pomogne deci, njegov način rada krši osnovne sigurnosne protokole. Kako? Prema njima, njegova samostalna istraživanja i prijave nisu išle kroz zvanične kanale, što je navodno stvorilo veći rizik za decu. U prevodu, Schlep je ugrozio njihov imidž.

Iako se Roblox brani tim „zvaničnim kanalom“, istina je mnogo mračnija. Schlep je bio banovan jer je razotkrio zastrašujuću stvarnost: seksualni predatori širom Roblox-a. Kompanija, umesto da prepozna ozbiljnost situacije, odlučila je da ga utiša.

Države kreću u borbu protiv Robloxa

Dok Schlep pokušava da skupi snage za dalju borbu, pravna borba već uzima maha. Luizijana je podnela tužbu protiv Robloxa, optužujući ga da je omogućio sistemsku seksualnu eksploataciju dece na svojoj platformi, dok je Florida izdala krivične subpoene, ispitujući da li Roblox zapravo pomaže predatorima svojim neadekvatnim nadzorom. Teksas je takođe podneo tužbu, optužujući Roblox da stavlja profit ispred bezbednosti dece.

Ove pravne borbe nisu samo izuzetno ozbiljne, one otvaraju pitanje: Da li je Roblox bio potpuno nesvesno ili svesno indolentan u zaštiti svojih korisnika? Aktivističke grupe poput UltraViolet i ParentsTogether Action sada traže odgovore. Zašto je deca toliko ugrožena, dok platforma raste u milijarde?

Foto: Shutterstock

Schlepova lična borba

Za Schlepa, ovo nije samo borba za decu. Ovo je borba za njega lično. On tvrdi da je i sam bio žrtva vrbovanja na Robloxu kao dete, što ga je, kako kaže, dovelo do pokušaja samoubistva. Kada je njegova majka pokušala da prijavi predatora, Roblox je bio neaktivan.

Ova traumatična iskustva nisu samo obeležila Schlepov život, već su ga pokrenula u akciju. Od 2023. godine, započeo je svoje istrage, koristeći Discord i druge alate da pronađe skrivene „condo igre“, mesta gde deca i predatori lako mogu da se sretnu. Šokantno je to što su predatori koristili šifrovane izraze da se dogovaraju i da decu izlažu seksualnim sadržajem.

Foto: Shutterstock

Sting operacije i priznanja pred kamerama

Schlep nije stajao. Udružio se sa grupama poput Pedophile Poachers i EDP Watch, organizujući lažne identitete kako bi uhvatio predatore na delu. Ove „sting“ operacije često su uključivale simulaciju maloletničkih identiteta, nateravši predatore da se suoče sa kamerama i priznaju svoje namere. Rezultat - samo šest uhapšenih. Ali, iako su hapšenja bila medijski eksponirana, nijedna od njih još uvek nije rezultirala osuđujućom presudom.

Kritičari tvrde da je ovo previše za šou, a premalo za zakon. Da li je u ovoj borbi za pravdu postojala ozbiljna intencija da se postignu stvarni sudski ishodi, ili su ljudi samo lovili „preglede“? Sumnje postoje, ali jedno je jasno: predatori su i dalje prisutni, a Roblox je u zatišju.

Foto: Shutterstock

#FreeSchlep: Pokret koji ne prestaje da raste

Nakon što je Schlep bio zabranjen, društveni mediji su eksplodirali. Pokret #FreeSchlep nije samo podržao aktivistu, već je postao simbol borbe za decu u virtualnim svetovima. Najveći Roblox influenseri, uključujući Kindly Keyina i ThinkNoodlesa, napustili su Robloxov partnerski program u znak protesta, naglašavajući kako kompanija nije stala na stranu istine i sigurnosti.

Iako je njegov pristup Robloxu blokiran, Schlep ne odustaje. Nastavlja da objavljuje sadržaj na YouTubeu, podstičući decu i roditelje na veću pažnju, dok se povezuje sa novinarom Krisom Hansenom iz To Catch a Predator kako bi istraživao i razotkrivao predatore unutar Roblox-a. Ova saradnja može značiti samo jedno: borba je tek počela.

Foto: Shutterstock

Neodgovaranje koje sve više zabrinjava

Do danas, Roblox nije odgovorio na pitanja u vezi sa zabrani Schlepovog naloga, niti je komentarisao njegove optužbe. Kompanija se jednostavno povukla u tišinu, dok se suočava sa ogromnim pravnim i javnim pritiskom. S obzirom na sve veći broj pitanja i optužbi, Roblox će uskoro morati da se suoči sa istinom - hoće li se menjati i osigurati sigurnost svojih korisnika, ili će i dalje pokušavati da sakrije ono što je previše očigledno?

Platforma koja je odrastala uz milijone dece sada se nalazi u centru globalnog skandala. Kako će se Schlepova borba završiti? Hoće li Roblox konačno preduzeti odgovarajuće korake, ili će biti primoran da odgovara na sudu za sve što je propustio?

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: