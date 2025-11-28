Slušaj vest

Evropska unija je napravila veliki korak ka obezbeđivanju finansijske sigurnosti svojih građana usvajanjem novih pravila koja se bave online prevarama. Nova pravila, koja su usaglašena između država članica EU i Evropskog parlamenta, nalažu da banke i pružaoci platnih usluga preuzmu veću odgovornost za zaštitu korisnika od prevara, skrivenih naknada i curenja podataka.

Prema novim regulativama, pružaoci platnih usluga biće obavezani da nadoknade korisnicima sve gubitke koji nastanu usled nedostatnih mera za prevenciju prevara. Takođe, banke moraju brzo reagovati i zamrznuti sumnjive transakcije, čime se ublažava uticaj potencijalnih prevara. Ove akcije imaju za cilj pružanje snažnije zaštite potrošača u sve digitalnijoj ekonomiji.

Foto: Shutterstock

Nova pravila čine platforme odgovornim

Jedan od ključnih aspekata nove legislative je povećana odgovornost online platformi za uklanjanje lažnih oglasa. Platforme koje ne deluju u vezi sa prevarama ili lažnim oglasima sada će biti finansijski odgovorne za troškove koje banke imaju prilikom vraćanja novca korisnicima koji su postali žrtve prevara. Očekuje se da će ovaj potez povećati pritisak na tehnološke kompanije da brže i efikasnije prate i uklanjaju prevarantski sadržaj.

Ovaj korak dolazi kao deo šireg napora da se suzbije porast online prevara, s obzirom da su mnoge platforme ranije kritikovane zbog toga što nisu dovoljno činile da spreče prevare. EU želi da stvori sigurnije okruženje za potrošače, obezbeđujući da se prevarantske aktivnosti brzo rešavaju i da ne budu prenete na korisnike ili finansijske institucije.

Foto: Profimedia

Jasniji troškovi i veća transparentnost

Kao deo novog paketa, Evropski parlament se zalaže za veću transparentnost u vezi sa troškovima plaćanja. Potrošači će imati koristi od jasnijih cena, jer će biti teže da pružaoci usluga nametnu skrivene naknade na digitalne transakcije. Transparentnost pomoći će korisnicima da donesu informisanije odluke o tome kako upravljaju svojim finansijama online, izbegavajući neočekivane troškove.

Dodatno, pravila će osigurati da potrošači imaju bolji pristup gotovini, naročito u ruralnim ili udaljenim područjima, gde su usluge bankomata i banaka u opadanju. Mera je dizajnirana da stvori inkluzivniji finansijski sistem koji će služiti svim građanima, bez obzira na to gde žive.

Foto: Shutterstock

Ljudska korisnička podrška - ne samo četbotovi

Još jedna ključna karakteristika novih propisa jeste obaveza banaka i pružalaca platnih usluga da obezbede ljudsku korisničku podršku. Iako su četbotovi i automatizovane usluge postali uobičajeni, EU želi da osigura da potrošači koji imaju problema sa online plaćanjima mogu da razgovaraju sa stvarnom osobom.

Ovaj pomak prema ljudskoj podršci verovatno će poboljšati ukupno zadovoljstvo korisnika, naročito kada su u pitanju složeni problemi poput prevara ili bezbednosti naloga. Takođe, ovo je u skladu sa opredeljenjem EU da zaštiti potrošače u sve automatizovanijem svetu.

Foto: Shutterstock

Šta sledi za nova pravila o online plaćanjima u EU?

Nova pravila još uvek moraju biti formalno usvojena od strane Evropskog parlamenta i država članica, nakon čega će biti primenjena u celokupnoj EU. Ako budu usvojena, ova zakonodavna rešenja donosiće neophodan preokret u pejzažu digitalnih plaćanja, pružajući snažniju zaštitu potrošača, jasnije naknade i pristupačniju korisničku podršku.

Sledeći koraci su ključni kako bi se obezbedilo da ove zaštite budu sprovedene i da pravila efikasno funkcionišu u borbi protiv prevara i obezbeđivanju online transakcija. Kada se implementiraju, ove promene očekuje se da će oblikovati način na koji banke i pružaoci platnih usluga posluju, sa fokusom na povećanje sigurnosti i poverenja potrošača u digitalnu ekonomiju.

