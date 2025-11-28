Slušaj vest

Uber je upravo napravio jedan od najvažnijih koraka ka budućnosti transporta, lansirajući potpuno autonomnu vožnju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Putnici koji naruče UberX ili Uber Comfort sada mogu ući u vozila koja se kreću bez vozača, pružajući potpuno novo iskustvo vožnje. Ovaj korak predstavlja značajan trenutak u razvoju autonomne vožnje i pokazuje kako Uber pomera granice u industriji.

Ovaj pionirski poduhvat omogućava korisnicima da se voze u vozilima opremljenim naprednom tehnologijom, koja uključuje više od 20 senzora i kamera. Trenutno, autonomna vožnja je dostupna u određenim delovima ostrva Jas u Abu Dabiju, koje je popularna turistička destinacija i idealno testno područje za ovu tehnologiju.

Foto: Shutterstock

Partnerstvo sa WeRide

Uber je u partnerstvu sa kineskom kompanijom WeRide, stručnjacima za autonomnu vožnju, da bi pokrenuo ovu uslugu. Ovaj savez omogućava Uberu da brzo integriše napredne autonomne tehnologije u svoju flotu vozila, dok WeRide preuzima odgovornost za testiranje i kalibraciju sistema. U sklopu ovog projekta, vozila WeRide GXR koriste Geely Farizon SuperVan platformu, koja se već koristi u Pekingu.

Ovaj korak ne znači samo tehnički napredak, već i poslovnu širinu. Uber je odgovoran za upravljanje flotom u saradnji sa lokalnim taksi operaterom Tawasul Transport, što uključuje sve aspekte održavanja, punjenja baterija i tehničke preglede. Ova sinergija omogućava da flota autonomnih vozila funkcioniše besprekorno, pružajući putnicima sigurno i efikasno iskustvo.

Foto: Shutterstock

Kako zatražiti autonomnu vožnju?

Za one koji žele da iskuse vožnju bez vozača, sve što trebate da uradite je da u Uber aplikaciji izaberete opciju "Autonomous". Time ćete povećati šanse da vas poveže robotaksi, umesto tradicionalnog vozila sa vozačem. Ova opcija omogućava korisnicima da se brzo povežu sa najnovijom tehnologijom autonomnih vozila.

WeRide GXR vozila, koja se koriste u ovom projektu, omogućavaju prevoz do pet putnika i opremljena su sa više od 20 senzora i kamera. Sa ovakvim naprednim sistemima, putnici mogu biti sigurni da će vožnja biti sigurna i efikasna, uprkos tome što je vozilo potpuno autonomno.

Foto: Shutterstock

Uber ne staje na Abu Dabiju

Iako je autonomna vožnja trenutno dostupna samo na ostrvu Jas, Uber i WeRide već planiraju širenje ove usluge. U narednim mesecima, zona autonomnih vozila biće proširena, a u budućnosti se očekuje da će se usluga proširiti i na druge delove Abu Dabija. Uber ne planira stati samo na Emiratima, globalna ekspanzija već je u toku.

U narednih pet godina, Uber planira da pokrene robotaksi usluge u najmanje 15 novih gradova širom sveta, uključujući evropske metropole. Ova globalna ambicija omogućava Uberu da postane lider u industriji autonomnih vozila, dok će korisnicima širom sveta pružiti inovativno iskustvo vožnje.

Foto: Shutterstock

Tesla bez Uberove autonomne flote

Dok Uber ubrzano širi mrežu svojih autonomnih vozila, Tesla se još uvek ne nalazi u ovoj floti. Iako je Tesla pionir u autonomnoj vožnji, Uber se oslanja na partnerstva sa kompanijama kao što su Waymo u SAD-u i WeRide u Abu Dabiju, kako bi unapredio svoju tehnologiju. Ipak, ubrzan razvoj tržišta autonomnih vozila znači da Tesla neće moći da ignoriše rastući trend.

U narednim godinama, robotaksiji će postati uobičajen prizor na ulicama velikih gradova. Kako tržište raste i konkurencija se povećava, očekuje se da će broj autonomnih vozila u gradovima dramatično porasti. Budućnost transporta izgleda svetlo, i postavlja se pitanje - hoćemo li uskoro svi putovati bez vozača?

