Slušaj vest

Dark web je oduvek važio za tamni podrum interneta, mesto gde se mašta lako pretvara u mit, a mit često postaje veći od stvarnosti. Iako se najčešće spominje u kontekstu kriminala i nedozvoljenih radnji, stvarna slika je mnogo šarenija i ponekad potpuno apsurdna.

Među najbizarnijim pojavama nisu mračne organizacije, već stranice koje deluju kao da su nastale iz dosade, umetničkog eksperimenta ili želje da nekoga zbune.

Foto: Shutterstock

Misteriozne stranice

Najveći deo tih čudnovatih kutaka interneta čine stranice bez ikakve poente: ekrani na kojima se nalazi samo jedna rečenica, nasumična slika ili beskonačan zvuk koji se ponavlja, kao loš pokušaj modernog digitalnog performansa. Korisnici koji ih otkriju često ostaju razočarani, jer umesto zabavne misterije nalaze uglavnom samo otpad iz nečijih davnih pokušaja učenja programiranja.

Uz njih, tu su i misteriozne stranice sa šiframa i simbolima, koje na prvi pogled deluju kao tajne komunikacije nekog podzemnog društva. U stvarnosti, većina je tek deo amaterskih “alternativnih igrica stvarnosti” tj. eksperimenta u kojem autori skrivaju tragove, a radoznalci pokušavaju da otkriju njihovo značenje. One nestaju jednako brzo kao što se i pojave, ostavljajući za sobom samo forumsku raspravu o tome šta su zapravo predstavljale.

Foto: Shutterstock

Horor bez stvarne podloge

Posebno mesto u ovoj neobičnoj galeriji zauzimaju i stranice koje nalikuju urbanim legendama. Dovoljno je da neko na forumu pomene jeziv video, čudnu poruku ili tajanstveni sajt, pa da se priča zapali i počne da živi svoj život.

Većina tih stranica nikada zapravo nije postojala već su bile samo produkt kombinacije internetske kreativnosti i potrebe da se napiše dobra horor priča.

Foto: Shutterstock

Spolja jezivo, a iznutra prazna priča

Konačno, negde na dnu ovog digitalnog lavirinta nalaze se potpuno napušteni projekti: stari serveri, poluzavršene stranice i forumi koje više niko ne posećuje. Godinama napuštene, bez ikakvog sadržaja, one spolja deluju jezivo, kao napuštene kuće u kojima odjekuje samo tišina. U suštini, to su tek tehničke ruševine koje nisu uspele da zažive.

Naposletku, dok su mračne priče o kriminalnim sajtovima te koje privlače najviše pažnje, ironija je da baš ovi, naizgled besmisleni, čine najbizarniji i najneobičniji deo dark weba. Oni nisu opasni, nisu spektakularni kao što mnogi zamišljaju, ali jesu čudni, često smešni i ponekad fascinantni u svojoj besciljnosti. To je podsetnik da internet, pa čak i njegov najmračniji kutak, nije samo riznica tajni, nego i ogroman prostor u kojem se ljudi ponekad jednostavno igraju.

Foto: Printscreen/ YouTube/ VICE

Hidden Wiki kao start za dark web

Svakako, nećemo navoditi stranice koje se bave kriminalnim radnjama, ali ne možemo ne navesti Hidden Wiki kao jedan od najpoznatijih “ulaza” u dark web. U pitanju je stranica koja je služila kao neuredan imenik linkova: svako je mogao da doda šta želi, pa su se tu mešali obični anonimni forumi, tehnički servisi, ali i opasni i ilegalni sadržaji. Adresa mu se stalno menjala, jer su stare verzije često nestajale ili bile hakovane.

U suštini, Hidden Wiki nije ništa misteriozno nego samo velika lista linkova koju su pravili korisnici Tora, a koja je vremenom postala poznata jer je bila prva stanica mnogima koji su pokušavali da istraže “tamni” deo interneta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: