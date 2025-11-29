Slušaj vest

Podmorski kablovi kojima prolazi većina globalnog interneta danas su ključna tačka bezbednosti. Svaki prekid može da izazove ogromne probleme, od pada komunikacije do finansijskih gubitaka, pa se zbog toga sve više razmišlja o tome kako zaštititi te kablove, a novi podvodni dronovi nude rešenje koje do skoro nije bilo moguće.

Prema nedavnim izveštajima, na ovom polju sada sarađuju veliki odbrambeni sistemi i brzorastući startapi. Njihov cilj je da naprave dronove koji mogu da patroliraju oko kablova, prate sumnjive aktivnosti i reaguju brže od ljudi. Neki od ovih modela već su sposobni da se kreću na velikim dubinama, snimaju okolinu i šalju podatke u realnom vremenu.

Tehnologija koja menja sve

Stručnjaci tvrde da bi ova tehnologija mogla da napravi “veliki zaokret” u bezbednosti na moru. Ako podvodni dronovi postanu standard, praćenje i zaštita kritične infrastrukture biće mnogo lakša i efikasnija nego ranije.

Iako će proći još vremena dok se ova tehnologija potpuno uvede, jasno je da podvodni dronovi više nisu naučna fantastika, već konkretno rešenje koje bi uskoro moglo da postane deo svakodnevice pomorskih službi širom sveta.

Koji je tačno njihov zadatak?

Podvodni dronovi danas predstavljaju novu generaciju čuvara morskih dubina. Njihov posao je da rade ono što ljudi teško mogu: da neprestano nadgledaju kablove koji prenose internet između kontinenata, da patroliraju područjima daleko ispod površine i da na vreme otkriju sve što bi moglo da predstavlja pretnju.

Kreću se unapred isplaniranim rutama, snimaju okolinu i prave detaljne mape morskog dna. Kada naiđu na nešto neobično kao što je npr. oštećenje, pomeranje sedimenta, sidro koje se približava kablovima ili bilo kakvu sumnjivu aktivnost, odmah šalju podatke na površinu.

Vide tamo gde ljudsko oko ne može

Zahvaljujući kamerama i senzorima, dronovi mogu da vide čak i na velikim dubinama gde ljudi ne mogu da rone. Dok se kreću tiho i gotovo neprimetno, zbog čega se sve ćešće opisuju kao "tihi inpektori", njihova uloga je da upozore na rizike pre nego što prerastu u problem.

Upravo zato se smatra da bi ovi uređaji mogli da postanu ključni deo bezbednosti na moru, jer omogućavaju da se nadzor i reakcija obavljaju brže, preciznije i pouzdanije nego ranije.

Važna karika u zaštiti globalne komunikacione infrastrukture

Podvodni dronovi tako postaju ne samo tehnološka inovacija, već i važan alat u očuvanju infrastrukture od koje zavisi gotovo ceo savremeni svet. Pošto Wi-Fi i klasični radio talasi ne rade dobro pod vodom, dronovi koriste zvučne ili optičke signale da komuniciraju dok su na dubini, a zatim te informacije povezuju sa internet mrežom kada dođu do površine.

Na kraju, redovan nadzor koji obavljaju dronovi pomaže mrežnim operaterima da planiraju održavanje, optimizuju rute i smanje troškove kvarova. Sve to zajedno znači da će globalni internet biti pouzdaniji, brži i otporniji na prekide.

