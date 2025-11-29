Slušaj vest

Već je zabranjena upotreba mobilnih telefona u osnovnim školama i nižim razredima srednjih škola u Francuskoj, kao i tableta i drugih elektronskih uređaja povezanih sa internetom, ali kako je rekao predsednik Francuske, slede koraci da ta mera postane obuhvatnija i da važi i za starije učenike.

„Škola je mesto gde se uči i mesto gde komuniciramo sa drugima“, rekao je Makron, objašnjavajući da je zabrana uvedena kao odgovor na rastuću zavisnost tinejdžera od ekrana i negativne posledice prekomerne digitalne povezanosti.

Foto: Christopher Neundorf/EPA

Evropa klizi kao sve većoj zabrani

Ovaj trend prisutan je i u ostatku Evrope imajući u vidu da dosta evropskih zemalja razmatraju ili su već uvele zabranu ili ograničenja korišćenja mobilnih telefona u školama.

U Holandiji od januara 2025. važi zabrana ne-edukativne upotrebe pametnih telefona u osnovnim i srednjim školama, u Italiji je telefon zabranjen u školama tokom školskog dana, osim u posebnim slučajevima, a u Belgiji je od naredne školske godine planirana zabrana pametnih telefona u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Kako dete najlakše da zapamti vaš broj telefona? Foto: Shutterstock

Zašto se ovo dešava?

Glavni razlozi koje navode države su slični kao i u slučaju Francuske: telefoni ometaju nastavu, smanjuju pažnju i koncentraciju učenika, doprinose disfunkcionalnim navikama, a kao argument se navodi i zaštita mentalnog zdravlja mladih.

Takođe, u nekim zemljama uvođenje zabrane nije apsolutno: dozvoljena je upotreba telefona u posebnim okolnostima, na primer, za učenike sa invaliditetom, za hitan kontakt sa roditeljima, u obrazovne svrhe.

Foto: Shutterstock

Da li bi škole u Srbiji mogle da uvedu zabranu?

Već je nekoliko puta bilo govora o uvođenju zabrane ili barem ograničenja upotrebe mobilnih telefona u školama u Srbiji. Pojedine škole već same uvode zabrane: nekoliko osnovnih i srednjih škola zabranilo je korišćenje mobilnih telefona u toku časova.

Postoji apel od predstavnika srednjih stručnih škola da se zabrana proširi na sve škole, ne samo za vreme nastave, nego da se telefoni ne koriste ni na odmoru.

Foto: Marko Karović

Školama prepuštena odluka

Postoje i inicijative nastavnika i direktora da se ova mera uvede na nivou cele zemlje, ali za sada je ostavljeno školama da same odlučuju kako će regulisati upotrebu mobilnih uređaja među učenicima.

Kada je reč o školama u našem glavnom gradu, osnovna škola "Josif Pančić" na Banovom brdu uvela je pravilo da tokom časova ne smeju da se koriste telefoni - na časovima oni moraju da budu isključeni, a poruke, snimanje i dopisivanje su zabranjeni.

Foto: Shutterstock

Zabrana se odnosi i na pametne satove

Osnovna škola "Ratko Mitrović" donela je odluku da učenici ne koriste mobilne telefone, ali i pametne satove tokom nastave i školskog dana jer se oni sve češće koriste na isti način kao mobilni telefoni, za dopisivanje, pristup društvenim mrežama i igranje igrica tokom nastave.

Pametni satovi se, slično kao telefoni, često koriste i za neformalnu komunikaciju ili fotografisanje i snimanje u školskom dvorištu, što je takođe navedeno kao razlog za zabranu u pojedinim školama.

