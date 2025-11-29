Slušaj vest

Ruski državni organ za nadzor interneta i komunikacija, Roskomnadzor, upozorio je da bi WhatsApp mogao da bude u potpunosti blokiran u celoj zemlji ukoliko ne ispuni zahteve koje je postavila ruska vlada.

Prema objavljenom saopštenju, vlasti tvrde da WhatsApp koji pripada kompaniji Meta ne poštuje zakon i da se koristi za razne nezakonite aktivnosti od prevara, preko organizovanog kriminala, pa sve do, kako kažu, terorističkih dela.

Foto: Shutterstock

Najnoviji korak u dugotrajnom sporu

Roskomnadzor je već u avgustu ove godine ograničio mogućnost glasovnih i video poziva preko WhatsApp-a, kako tvrdi, zbog nemogućnosti da aplikacija sarađuje sa organima reda u istragama.

Sada su otišli korak dalje uz pretnju da će WhatsApp biti potpuno uklonjen ako ne pristane da igra po ruskim pravilima. Ujedno, vlasti promovišu domaću aplikaciju MAX kao zamenu za WhatsApp, i pozivaju građane da je koriste umesto stranih servisa.

Foto: Shutterstock

Odmah stigla reakcija WhatsApp-a

Iz WhatsApp-a su reagovali brzo navodeći da ovakav potez predstavlja pokušaj da se osigura kontrola komunikacije i da zabrana znači ograničavanje sigurne i privatne komunikacije miliona korisnika u Rusiji. Ako zabrana zaživi korisnici WhatsApp-a u Rusiji bi mogli da ostanu bez mogućnosti da poruke i pozive šalju kao pre.

Mnogi bi mogli da budu primorani da pređu na novu državnu aplikaciju (MAX), koja prema kritikama ima slabije zaštite privatnosti i veća je verovatnoća da je nadzire država.

NBS upozorila građane da ne nasedaju na lažne SMS poruke o besplatnim poklonima Foto: Profimedia

Prava na privatnost ugrožena

Pitanje je da li komunikacija pomoću nove aplikacije ostaje sigurna i privatna jer bi korisnici mogli da izgube deo zaštite koju su imali uz WhatsApp.

Takođe, ovo je upozorenje da države mogu da utiču na aplikacije i internet, što znači da prava na privatnost i slobodnu komunikaciju nisu uvek zagarantovana.

Foto: Shutterstock

Zašto mnogi misle da MAX prati građane?

Aplikacija je obavezna na svim novim telefonima i tabletima koji se prodaju u Rusiji od septembra 2025. godine, dok stručnjaci koji su analizirali softver kažu da MAX koristi “prekomerno praćenje” i snima i beleži aktivnosti korisnika pod koje spadaju poruke, pozivi i podaci o lokaciji.

Kritičari kažu da je MAX dizajniran tako da omogući nadzor, a ne zaštitu privatnosti, što znači da sigurnost i povezanost sa državom idu uz povećanu kontrolu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: