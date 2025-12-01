Slušaj vest

Microsoft je već izazvao buru kada je uveo funkciju u Teams koja prati kada zaposleni nisu na poslu. Ali sada, Google je otišao još dalje. Novo Android ažuriranje znači da vaši RCS i SMS tekstovi više nisu sigurni, vaša privatnost je ozbiljno ugrožena! Google sada omogućava poslodavcima da prate i arhiviraju vaše poruke na radnim telefonima, iako su te poruke bile šifrovane end-to-end.

Zaboravite na sigurnost koju ste verovali da imate. Ovaj novi sistem omogućava poslodavcima da čitaju vaše razgovore putem RCS-a, bez obzira na šifrovanje. Vaši privatni razgovori nisu više samo vaši, oni su sada pod kontrolom poslodavca! I to nije samo za regulisane industrije, sve organizacije mogu da koriste ovu funkciju.

Foto: Shutterstock

End-to-end enkripcija više nije zaštita!

Kada ste slali poruke putem RCS-a, verovali ste da su one sigurne, šifrovane end-to-end. Međutim, ovo ažuriranje jasno pokazuje da šifrovanje štiti samo poruke dok se šalju. Kada poruke stignu na vaš telefon, one se dekriptuju i postaju dostupne svima koji imaju kontrolu nad uređajem, uključujući poslodavce koji sada mogu da arhiviraju poruke.

Ovo otkriva šokantnu istinu o enkripciji koju ste smatrali sigurnom. Šifrovanje samo štiti poruke tokom prenosa, ali kada stignu na vaš uređaj, više ništa nije sigurno.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za zaposlene?

Ova nova politika potpuno menja igru. Poruke koje ste nekada smatrali privatnim, sada mogu biti nadgledane i arhivirane, zavisno od toga da li koristite radni uređaj. Vaš telefon više nije vaš, on je sada alat za nadzor koji poslodavci mogu koristiti kako bi pratili vašu komunikaciju.

Iako su mnogi zaposleni verovali da je slanje poruka putem SMS-a ili RCS-a sigurnije od e-mailova, ova promena otkriva da nijedna komunikacija više nije sigurna kada koristite radne uređaje. Da, sada je jasno: vaše privatne poruke su pod njihovim nadzorom.

Otkaz Foto: Shutterstock

„Usklađenost sa propisima“ ili kontrola?

Google je branio ovu funkciju nazivajući je „pouzdanom, Android podržanom rešenju za arhiviranje poruka“. Prema njihovim tvrdnjama, ovo pomaže organizacijama da ispune regulatorne zahteve. Međutim, ovo nije samo za regulisane industrije, sada svaka organizacija može imati pristup vašim privatnim porukama.

Iako Google tvrdi da je ovo rešenje za usklađenost sa zakonima, jasno je da zaposleni gube pravo na privatnost. Radni telefon nije više samo alat za obavljanje posla, on je sada alat za praćenje svakog vašeg koraka.

Foto: Shutterstock

Zaposleni će bežati na sigurnije platforme!

Ovo ažuriranje samo pogoršava problem "shadow IT" – kada zaposleni koriste sigurnije aplikacije poput WhatsApp-a ili Signal-a da bi zaobišli nadzor. Ova nova funkcija će ih samo podstaći da još više koriste alternativne aplikacije koje je teže pratiti.

Dok Google pokušava da poveća usklađenost sa zakonima, ovo bi moglo imati suprotan efekat – zaposleni će se okrenuti još sigurnijim komunikacionim platformama, ostavljajući poslodavcima još manje kontrole. Ova taktika bi mogla potpuno da izmakne kontroli.

Foto: Shutterstock

Privatnost je stvar prošlosti!

Ako koristite Android telefon pod kontrolom poslodavca, morate biti svesni da više ne možete da računate na privatnost svojih poruka. Vaše RCS i SMS poruke sada mogu biti arhivirane i dostupne vašem poslodavcu, bez obzira na to šta ste slali.

Google kaže da će zaposleni biti obavešteni kada funkcija arhiviranja bude aktivna, ali to ne menja činjenicu da vaša privatnost više nije sigurna. Ako ste se oslanjali na RCS kao sigurnu platformu za privatnu komunikaciju, sada morate da razmislite o drugim opcijama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: