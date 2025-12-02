Slušaj vest

Google već polako otkriva svoje karte za Android 17, koji bi mogao postaviti nove standarde u mobilnoj tehnologiji. S kodnim imenom Cinnamon Bun, ova verzija operativnog sistema donosi niz uzbudljivih novina, od unapređenja dizajna do naprednih AI funkcionalnosti. Android 17 ne samo da unapređuje izgled sistema, već donosi i dublje integrisane promene koje će transformisati način na koji korisnici koriste svoje telefone. Ovaj operativni sistem obećava da će učiniti svakodnevnu upotrebu još bržom, pametnijom i sigurnijom.

Android 17 nije samo iteracija svog prethodnika, već predstavlja prava tehnološka revolucija. Očekuje se da će biti lansiran sredinom 2026. godine, sa developerskom verzijom koja će biti dostupna već u novembru 2025. Prve promene koje su se pojavile pokazuju da se Google sprema da predstavi pametniji, lepši i efikasniji sistem sa jakim naglaskom na AI, privatnost i unapređeni desktop mode. U nastavku, pogledajmo šta nas sve očekuje.

Foto: Shutterstock

Google nastavlja slađe tradicije

Jedan od prvih detalja koji su procurili je kodno ime nove verzije Androida: Cinnamon Bun. Ovo ime nastavlja tradiciju Google-a da svako novo izdanje operativnog sistema bude povezano sa nekom vrstom slatkiša. Posle Androida 16 koji je nosio ime Baklava i Androida 15 sa nazivom Vanilla Ice Cream, Cinnamon Bun se savršeno uklapa u ovu šaroliku seriju. Sa ovim nazivom, Google još jednom dokazuje da čak i operativni sistemi mogu biti zabavni i impozantni.

Nakon naziva poput Red Velvet Cake, Tiramisu i Upside Down Cake, Cinnamon Bun se pridružuje listi koja korisnicima, ali i fanovima tehnologije, postavlja određena očekivanja. Iako je kodno ime samo početak, jasno je da će Android 17 doneti ozbiljan korak napred kada je reč o inovacijama i korisničkom iskustvu.

Foto: Shutterstock

Novi dizajn i Material 3: Sledeća evolucija

Kada je reč o dizajnu, Android 17 neće razočarati. Google se odlučio za Material 3 Expressive, dizajn koji se već pokazao kao uspešan, a sada je proširen na nove funkcionalnosti. Ovaj sistem donosi širi spektar boja, dinamične teme koje se prilagođavaju pozadini, kao i bolju interaktivnost sa vidžetima i panelima za obaveštenja. Očekuje se da će dizajn postati živopisniji, sa većim naglaskom na fluidnost i korisničku interakciju.

Za vlasnike Google Pixel uređaja, ovo je samo početak, jer će oni prvi dobiti sve novitete vezane za novi izgled Androida. Takođe, redizajnirani panel obaveštenja i nova paleta boja neće biti samo estetske promene, već će doprineti efikasnijem korišćenju telefona i boljoj integraciji sa aplikacijama.

Foto: Shutterstock

Desktop mode: Preobrazite vaš telefon

Jedna od najuzbudljivijih novih funkcionalnosti Androida 17 je svakako Desktop Mode. Ovaj režim omogućava korisnicima da, povezivanjem telefona sa monitorom, dobiju pravi desktop interfejs. U praksi, to znači da ćete moći da koristite Taskbar, upravljate statusima baterije i mreže, a podrška za miš i tastaturu stvoriće stvarnu desktop iskustvo na telefonu.

Za mnoge korisnike, ovo predstavlja korak ka boljoj produktivnosti jer telefon neće biti samo alat za komunikaciju, već i prava radna stanica. Pokretanje aplikacija direktno sa ekrana, kao i mogućnost upravljanja više zadataka, čini da Android 17 postavlja nove standarde za mobilne uređaje koji se mogu koristiti kao radni alati.

Foto: Shutterstock

Privatnost i sigurnost: Još strože kontrole

Google je poznat po tome što se ozbiljno posvećuje zaštiti podataka korisnika, i Android 17 neće biti izuzetak. Sa novim strožim kontrolama pristupa aplikacijama i boljom zaštitom pozadinskih procesa, ovaj sistem će korisnicima pružiti veći nivo sigurnosti. Očekuju se i bolja obaveštenja o skeniranju lokalne mreže, što znači da ćete imati bolju kontrolu nad privatnošću i podatcima koje delite sa aplikacijama.

Pored toga, Android 17 bi mogao doneti i novi sistem za autentifikaciju koji će omogućiti lakše, ali sigurnije pristupanje uređajima. Uz to, očekuje se bolja zaštita u vezi sa pozadinskim procesima, što znači da će vaš telefon biti zaštićen od potencijalnih prijetnji koje dolaze iz nevidljivih i često zlonamernih aplikacija.

Foto: Shutterstock

AI: Pametniji i efikasniji operativni sistem

Jedan od najvažnijih aspekata Androida 17 biće dublja integracija AI funkcionalnosti. Sa novim unapređenjima u prepoznavanju obrazaca, sistem će postati mnogo pametniji, sa mogućnostima za automatsko optimizovanje resursa i efikasnije korišćenje baterije. AI će, takođe, doprineti bržem prepoznavanju korisničkih navika i unapređenju celokupnog korisničkog iskustva.

U praksi, to znači da će Android 17 biti u mogućnosti da se automatski prilagodi vašim potrebama, što će učiniti svakodnevno korišćenje telefona lakšim i bržim. Nove funkcije obaveštenja, kao i pametniji rad sa aplikacijama, učiniće ovaj sistem još efikasnijim, pružajući korisnicima jedinstveno iskustvo koje ne samo da je brže, već i inteligentnije.

Foto: Shutterstock

Android 17 - Pametan, bezbedan i brži

Android 17 je postavljen da bude pravi korak napred u mobilnoj tehnologiji. Sa sveobuhvatnim unapređenjima u dizajnu, sigurnosti i produktivnosti, Google će ponovo redefinisati šta znači koristiti pametan telefon. Cinnamon Bun možda zvuči kao slatki nadimak, ali iza njega se kriju moćne tehnologije koje će korisnicima omogućiti bolji, efikasniji i sigurniji način korišćenja svojih uređaja. I dok još uvek imamo dosta vremena do zvaničnog izdanja, jasno je da Android 17 neće samo biti evolucija prethodnih verzija biće prava revolucija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: