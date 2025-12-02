Slušaj vest

Waymo, lider u industriji autonomnih vozila, već godinama dokazuje da je budućnost prevoza zapravo sadašnjost. Iako su njihove tehnologije autonomnih taksija, nazvane "Waymo Driver", prešle milione kilometara bez ozbiljnih incidenata, tehnologija se suočava s problemima koji nisu nužno povezani s vožnjom, već s njenom primenom u urbanim sredinama.

U Santa Monici, ti "robotaksiji" stvaraju buku koja ometa svakodnevni život meštana. Dok autonomna vozila obećavaju sigurnost i efikasnost, nisu svi gradovi spremni za tih 200 vozila koja prolaze kroz užurbane ulice svakog dana, ostavljajući iza sebe nezamislivu buku i kaos u mirnom naselju. Za lokalne vlasti i stanovnike, prava borba tek počinje.

Foto: Shutterstock

Buka nova noćna mora stanovnika

Jedan od najgoru izazova sa autonomnim vozilima u Santa Monici postala je buka. Prema zakonima, vozila moraju emitovati zvučne signale kada se kreću unazad, dok se ponekad koriste i trube za dodatna upozorenja. Na prvom oku, ovo je minimalna smetnja, ali situacija se menja kada se stotine vozila nađu na jednom mestu poput punionica za električne automobile ili parkirališta.

No, nije samo zvučna buka problem. Reflektori koji osvetljavaju okolinu i konstantni zvukovi opreme za punjenje dodaju još jedan sloj frustracije za stanovnike, koji su navikli na mirne noći. Na vrhuncu, tokom jednog sata, postrojenja mogu primiti do 200 autonomnih vozila, što samo pogoršava problem sa gužvama i dodatnim stresom.

Foto: Shutterstock

Noćne operacije pod ispitom

Zbog stalnih žalbi građana, lokalno veće Santa Monice donelo je odluku da traži obustavu noćnih operacija u postrojenjima za punjenje autonomnih vozila. Poverenje u tehnologiju je visoko, ali praktični problemi sa svakodnevnim životom teško su ignorisani. Stanovnici su počeli da zahtevaju hitnu promenu i smanjenje buke koja se čuje u kasnim noćnim satima, kada su veća koncentracija vozila i aktivnost na punionicama najintenzivniji.

Gradski zvaničnici sada vrše pritisak na Waymo da preispita svoje operacije i uvede mere koje će zadovoljiti i tehnologiju i kvalitet života stanovnika. Rešenje ovog problema zahteva balans između napredne tehnologije i tradicionalnih potrebština gradskih zajednica.

Foto: Shutterstock

Mogući uzroci problema

Iako autonomna vozila mogu doneti značajnu promenu u globalnoj mobilnosti, u urbanim sredinama njihov uticaj na svakodnevni život može biti problematičan. Zvukovi truba, signalizacija pri vožnji unazad, pa čak i prekomerna svetlost reflektora postaju prepreka za spokojan život u većim gradovima. Ove smetnje nisu samo lokalni problem, već mogu postati globalna izazov kako se broj autonomnih vozila - robotaksija povećava.

U slučaju Santa Monice, stanovnici su, kako bi se oslobodili od konstantne buke, počeli postavljati saobraćajne čunjeve i čak blokirali prilaze punionicama. Iako ovo nije rešenje, ono jasno pokazuje frustraciju koja raste među građanima. Bez odgovarajućih promjena, broj takvih incidenata mogao bi da raste, stvarajući otpor prema autonomnim tehnologijama.

Foto: Shutterstock

Nova strategija za smirenje građana

U odgovoru na pritužbe, Waymo je najavio nekoliko inicijativa za smanjenje buke i nesanica među stanovnicima Santa Monice. Preduzeli su korake da unaprede svoje postrojenje za punjenje električnih automobila, uključujući smanjenje nivoa buke, uvođenje tiših industrijskih uređaja, i postavljanje drveća koje bi trebalo da apsorbuje zvukove.

Iako su neki od tih koraka već primenjeni, Waymo je pod ogromnim pritiskom da reši problem kako bi nastavio svoj rad bez stvaranja nesuglasica sa lokalnim zajednicama. Iako promene već dolaze, jasno je da se autonomni prevoz i dalje mora prilagoditi potrebama gradova koji nisu u potpunosti spremni za ovakvu vrstu tehnologije u njihovim užurbanim sredinama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: