Renault je konačno obelodanio najnoviji hit na evropskom tržištu, Twingo Electric mali, ali moćni električni automobil koji će izazvati pravu revoluciju na putevima. Iako je francuska automobilska marka obećala da će Twingo biti dostupan za manje od 20.000 evra, to se neće dogoditi pre proleća 2026. godine, kada će Evolution verzija biti ponuđena za 19.500 evra. Ali to ne znači da ne možemo uživati u prvom susretu sa ovom zvezdom električnog segmenta, jer već sada možete nabaviti osnovnu verziju u Italiji po početnoj ceni od 21.100 evra.

Twingo Electric je više od običnog automobila to je simbol pristupačne, ali visokotehnološke mobilnosti koja donosi pravo osveženje na tržištu malih gradskih vozila. Ovaj model nije samo električna alternativa, već prava nova dimenzija u načinu na koji razmišljamo o svakodnevnom prevozu. A ako požurite i prijavite se za Twingo R Pass, možete se osigurati za ekskluzivne pogodnosti i prednosti koje će učiniti da se osećate kao VIP u svetu električnih vozila.

Foto: Shutterstock

Ulaznica za svet električne mobilnosti

Twingo R Pass nije samo program, to je prava VIP ulaznica u svet Renault inovacija. Svi koji se odluče za ovu opciju dobiće prioritet pri naručivanju Twingo Electric modela, kao i pristup specijalnim pogodnostima. Ovaj program omogućava da na neki način postanete deo ekskluzivnog kluba, sa svim benefitima koji dolaze sa tim. A jedan od najvećih aduta? Napredni paket za punjenje po sniženoj ceni.

Za 21.590 evra možete nabaviti Twingo Electric sa naprednim punjačem koji uključuje dvosmerni AC punjač od 11 kW, DC punjač od 50 kW, i V2L funkcionalnost koja vam omogućava da punite druge uređaje ili čak druge automobile koristeći energiju iz vašeg vozila. Ovo je prava snaga koju donosi tehnologija ne samo da se krećete, već možete i napajati svet oko sebe. A uz državne subvencije u Italiji, cena može biti smanjena na neverovatnih 9.900 evra. Niko nije rekao da budućnost mora biti skupa!

Foto: Renault

Performanse koje ispunjavaju očekivanja

Pod haubom Twingo Electric krije se pravi dragulj: elektromotor snage 60 kW (82 KS) sa 175 Nm obrtne sile koji garantuje izuzetnu agilnost u gradskim uslovima. Ne samo da se ovaj mali automobil brzo uklapa u svaki promet, već pruža ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 12,1 sekundu, što je impresivno za vozilo ove veličine i namene. Iako mu maksimalna brzina iznosi 130 km/h, ovaj automobil nije napravljen za brze autoputeve, već za savršeno balansiranu vožnju u gradu.

Zahvaljujući litijum-jonskoj bateriji kapaciteta 27,5 kWh, Twingo Electric pruža autonomiju od 263 km prema WLTP standardima. Ovo znači da možete svakodnevno prelaziti gradske relacije bez brige o punjenju, dok vam dovoljno energije ostaje i za povremeni vikend izlet. I sve to sa minimalnim troškovima i uz gotovo nula emisije CO₂. Ko je rekao da tehnologija ne može biti pristupačna i ekološki odgovorna?

Foto: Renault

Električni Twingo koji je zbilja pristupačan

Renault je obećao da će cena Twingo Electric biti manja od 20.000 evra, i iako to još nije postignuto, početna cena od 21.100 evra je već veoma konkurentna na tržištu. Kada verzija Evolution stigne u proleće 2026. godine, očekuje se da će cena biti 19.500 evra, čineći Twingo Electric još pristupačnijim. Ali stvar nije samo u ceni država Italija nudi značajne subvencije koje mogu drastično smanjiti konačnu cenu, pa tako neki kupci mogu dobiti svoj Twingo Electric za čak 9.900 evra.

Ovo znači da je električni automobil, koji donosi savremene tehnologije i izuzetnu efikasnost, sada dostupan široj publici. Sa subvencijama koje čine vozilo još jeftinijim, Twingo Electric je praktično stvoren za onog vozača koji želi da pređe na električnu mobilnost bez da potroši bogatstvo. Sada je pravo vreme da postanete deo ove električne revolucije!

Foto: Renault

Spreman za grad - spreman za promene

Renault Twingo Electric nije samo još jedan mali gradski automobil on je odgovor na sve potrebe modernih vozača u urbanim sredinama. Sa svojim kompaktnim dimenzijama, lakoćom parkiranja i fantastičnom efikasnošću, Twingo je stvoren da se snađe u svakom kutku grada. Nema više problema sa parkiranjem, gužvama ili prekomernim troškovima goriva.

Ovaj mali električni automobil je, zapravo, velika stvar. Pored svih svojih tehničkih karakteristika, kao što su napredni punjači i niska cena, Twingo Electric donosi promenu u načinu na koji razmišljamo o budućnosti transporta. Ako ste ikada sanjali o tome da postanete deo zelene revolucije, sada je savršen trenutak da to i ostvarite. Twingo Electric je tu da pokaže kako tehnologija može biti pristupačna, efikasna i da, uzbudljiva!

