Google je upravo unapredio svoju pretragu na globalnom nivou s Gemini 3, najnovijim modelom baziranim na veštačkoj inteligenciji, koji je sada dostupan u 120 zemalja. Ovaj napredni AI model omogućava preciznije i relevantnije odgovore na složene upite, zahvaljujući naprednom razumevanju jezika. Od danas, korisnici koji imaju pretplatu na Google AI Pro i Ultra mogu da aktiviraju opciju “Thinking with 3 Pro” i koriste sve prednosti ovog novog modela.

Za razliku od prethodnih verzija, Gemini 3 ne samo da interpretira upite, već ih i analizuje dublje, što rezultira bržim i tačnijim odgovorima. Uključivanje multimodalnih funkcija omogućava korisnicima da dobiju ne samo tekstualne odgovore, već i vizuelne prikaze koji ilustruju sadržaj u trenutku pretrage, što čini pretragu još dinamičnijom.

Foto: Shutterstock

Vizuelna i interaktivna pretraga

Jedan od ključnih noviteta sa Gemini 3 je mogućnost generisanja multimodalnih odgovora. To znači da pretrage sada mogu uključivati tekstualne odgovore, ali i slike, grafikone i čak interaktivne alate koji pomažu korisnicima da bolje razumeju informacije. Na primer, umesto samo da čitate odgovor na pitanje o nekoj naučnoj teoriji, možete gledati i dinamičku ilustraciju koja detaljno objašnjava tu teoriju.

Ove vizuelne funkcionalnosti nisu samo estetske. Naprotiv, one omogućavaju bolje razumevanje apstraktnih ili složenih tema. Tako, kada korisnici postave pitanje, oni ne dobijaju samo „suve“ podatke, već bogatstvo vizuelnih sadržaja koji čine učenje efikasnijim i interaktivnijim.

Foto: Google

Novo generativno čudo u pretrazi

Google nije stao samo na Gemini 3. Sada širi mogućnosti pretrage s novim Nano Banana Pro modelom, koji koristi generativnu tehnologiju za kreiranje fotorealističnih slika i vizuelnih prikaza. Ovaj model se bazira na Gemini 3 Pro, a omogućava korisnicima da dobiju slike koje savršeno ilustruju informacije u realnom vremenu.

Za razliku od tradicionalnih prikaza rezultata u pretrazi, Nano Banana Pro može da generiše slike koje se direktno odnose na upit korisnika. Na primer, korisnik koji istražuje istorijske događaje ili naučne fenomene može da vidi relevantne slike i infografike koje daju dublje razumevanje teme. Ovaj korak ka generativnoj vizualizaciji postavlja Google u sam vrh inovacija u pretrazi.

Foto: Shutterstock

Novi AI modeli za globalnu publiku

Kako bi obezbedio da najnoviji AI alati budu dostupni što većem broju korisnika, Google širi pristup Gemini 3 i Nano Banana Pro modelima na dodatne zemlje. Pretraga s novim AI funkcijama biće dostupna korisnicima širom sveta, što omogućava da još više ljudi iskoristi prednosti najnovijih tehnoloških inovacija u svakodnevnim pretragama.

Ovaj globalni pristup znači da korisnici, bez obzira na geografsku lokaciju, mogu koristiti napredne AI funkcije koje prepoznaju njihove specifične zahteve i automatski im pružaju relevantne rezultate, bilo da se radi o jednostavnim pitanjima ili složenim, multidisciplinarnim upitima.

Foto: Shutterstock

Revolucija u načinu korišćenja Interneta

Uz Gemini 3 i Nano Banana Pro, Google postavlja novi standard u industriji pretrage. Korisnici više ne moraju da se zadovolje samo s listom tekstualnih linkova. Umesto toga, dobijaju priliku da istražuju podatke kroz bogate vizuelne prikaze, interaktivne alate i personalizovane odgovore koji ne samo da zadovoljavaju informativne potrebe, već poboljšavaju način na koji se informacije predstavljaju.

Ova revolucija u pretrazi stvara temelj za potpuno novo iskustvo na internetu, gde veštačka inteligencija prepoznaje i prilagođava odgovore svakom korisniku posebno. Google, time, nije samo unapredio način pretrage on je transformisao način na koji razumemo i koristimo informacije online.

